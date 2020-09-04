RND: НАТО созывает экстренное заседание по делу Навального

Страны — члены НАТО собираются на экстренном заседании для того, чтобы обсудить совместные действия в ситуации с отравлением российского блогера Алексея Навального, сообщает RND. Ожидается, что альянс потребует от Москвы полного разъяснения обстоятельств дела, но не более, ведь пока что никому даже не предъявлены обвинения, отмечает немецкое издание.
Представители стран — членов НАТО созывают экстренное заседание в связи с отравлением российского блогера Алексея Навального, сообщает RND. На нём они обсудят, как реагировать на произошедшее. По окончании мероприятия генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сделает заявление.
По мнению некоторых дипломатов, союзники потребуют от российских властей полного разъяснения обстоятельств дела. Маловероятно, что в рамках НАТО будут приняты какие-нибудь дополнительные меры — в том числе и потому, что на данный момент никому не были предъявлены официальные обвинения.
В 2018 году в качестве реакции на отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля НАТО выдворило семерых дипломатов из представительства России при альянсе. К тому же максимальный размер российской делегации был ограничен с 30 до 20 человек.
Однако сравнивать напрямую оба этих случая не стоит, подчёркивает RND. В ситуации со Скрипалём нападение было осуществлено на территории Великобритании и следователи смогли найти улики, указывающие на виновных. В случае же с Навальным обстоятельства дела не ясны. 20 августа он впал в кому в российском самолёте и позже по просьбе его семьи был перевезён в берлинскую клинику «Шарите», напоминает издание.
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