WT: сигнал Москве — США и Эстония проведут совместные учения недалеко от российской границы

США в ближайшие дни проведут совместно с Эстонией учения с боевыми стрельбами у российской границы, пишет The Washington Times. По заявлениям Пентагона, эти манёвры не являются прямым ответом на какую-либо недавнюю агрессию Москвы, однако очевидно, что американские военные принимают взвешенные меры, чтобы «послать сигнал всё более наглому Кремлю», говорится в статье.

В ближайшие дни США проведут учения с боевыми стрельбами примерно в 110 км от границы с Россией, пишет The Washington Times со ссылкой на официальных лиц Пентагона. Последние, как отмечает издание, при этом объявили об очередной демонстрации силы «на пороге у Москвы».

41-я бригада полевой артиллерии Сухопутных войск США в Европе проведёт в эстонском городе Тапе учения Rail Gunner Rush в партнёрстве с Силами обороны Эстонии.

По словам официальных лиц, это первое учебное мероприятие 41-й полевой артиллерийской бригады за пределами Германии. В манёврах примут участие около 70 солдат.

Хотя, по заявлениям Пентагона, учения не являются прямым ответом на какую-либо недавнюю агрессию России, очевидно, что американские военные «принимают взвешенные меры, чтобы послать сигнал всё более наглому Кремлю», подчёркивается в статье.

«Rail Gunner Rush продемонстрирует прочное двустороннее партнёрство между США и Эстонией, а также проверит потенциал развёртывания, боеготовность и оперативную совместимость бригады с союзниками по НАТО, - говорится в заявлении Сухопутных войск США в Европе. — Это обычное тренировочное мероприятие не связано с текущими событиями в регионе».



Буквально на прошлой неделе американские бомбардировщики B-52 плотным боевым порядком пролетели над всеми 30 странами НАТО, что стало очередной демонстрацией силы в Европе, указывает The Washington Times.