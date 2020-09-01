WT: сигнал Москве — США и Эстония проведут совместные учения недалеко от российской границы

03:00
В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей объявить о своём банкротстве во внесудебном порядке в случае невозможности погашения задолженности.
03:00
В школах России сохранится привычный график каникул
В школах России в новом учебном году сохранится привычный график каникул, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
03:00
В США создадут центр по расследованию беспорядков
Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для расследования беспорядков, заявил американский президент Дональд Трамп.
03:00
Макрон выразил готовность помочь правительству Ливана в реформах
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе официального визита в Бейрут заявил о готовности поддержать новое правительство Ливана в проведении реформ.
03:00
В Подмосковье сняли запрет на курение кальянов в ресторанах и барах
В Московской области с 1 сентября снимается запрет на курение кальянов в ресторанах, кафе и барах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьёва.
03:00
Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.
03:00
Попова рассказала об организации учебного процесса в школах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что в школах «кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться с интервалами».
03:00
За сутки в Турции выявили 1587 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1587 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
03:00
Мишустин отправится с рабочим визитом в ЮФО
Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки 1 сентября посетит Южный федеральный округ, сообщает пресс-служба кабмина.
03:00
SANA сообщило о гибели двух человек при ракетной атаке вблизи Дамаска
Не менее двух военных погибли и ещё семь получили ранения в результате ракетных ударов израильских ВВС в пригороде Дамаска, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник.
03:00
Источник: Видаль хочет расторгнуть контракт с «Интером» и перейти в «Барселону»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль намерен продолжить свою карьеру в миланском «Интере».
03:00
Тихановская провела встречу с вице-президентом ПА НАТО
Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская встретилась с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом.
03:00
Су-27 сопровождали бомбардировщики ВВС США над Балтийским морем
Российские истребители Су-27 из состава Балтийского флота поднимались на перехват трёх стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем.
03:00
Ушёл из жизни бывший футболист и тренер «Локомотива» Петров
Скончался бывший капитан московского «Локомотива» Борис Петров.
03:00
Второй свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулём во время ДТП
Второй свидетель обвинения по делу актёра Михаила Ефремова Светлана Набокина подтвердила в Пресненском суде, что Ефремов находился за рулём во время ДТП. Об этом сообщил ТАСС.
03:00
Касаткина проиграла украинке Костюк в первом круге US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила украинке Марте Костюк в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.
03:00
SANA: ПВО Сирии отражают ракетную атаку в пригороде Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку в пригороде Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.
03:00
В Москве скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в столице увеличилось до 4832, информирует городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
03:00
СМИ: У футболистов ПСЖ Ди Марии и Паредеса подозрения на коронавирус
Аргентинские полузащитники ПСЖ Анхель Ди Мария и Леандро Паредес могли заболеть коронавирусной инфекцией.
03:00
Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
03:00
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
Российкий лидер Владимир Путин подписал указы, предполагающие увеличение с 1 октября в 1,03 раза денежного вознаграждения председателю Следственного комитета и генеральному прокурору.
03:00
«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем
Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один год.
03:00
Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии
Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе».
03:00
Источник: «Наполи» более не интересуется Влашичем
Итальянский журналист Чиро Венерато заявил, что «Наполи» более не интересуется полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем.
03:00
СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Пензе
Следственный комитет организовал проверку после ДТП с автобусом в Пензе, в результате которого пострадали десять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.
03:00
Чалов уехал из лагеря молодёжной сборной России из-за проблем с коленом
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов был вынужден покинуть расположение молодёжной сборной России на базе в Новогорске.
03:00
В Греции за сутки выявили 183 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 183 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них десять обнаружены при контроле на въезде в страну.
03:00
Мостовой: приехал в расположение сборной России проявить себя
Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлением от нахождения в сборной России по футболу.
03:00
Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
Российские военные полицейские и турецкие военнослужащие провели в Сирии совместную тренировку по ликвидации боевиков, эвакуации повреждённой техники и помощи пострадавшим.
03:00
Кабмин упростил оформление железнодорожных билетов для льготников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления железнодорожных билетов для льготников.
03:00
ВФЛА направила в World Athletics проект плана мероприятий для восстановления статуса
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направила в World Athletics проект плана мероприятий для восстановления членства в международной организации.
03:00
Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» допустила возможность возвращения школ к дистанционному обучению.
03:00
Давид Сильва заболел коронавирусом
Экс-футболист «Манчестер Сити» Давид Сильва, перешедший в «Реал Сосьедад», заболел коронавирусной инфекцией.
03:00
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в Индийском океане. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
03:00
В Пермском крае подозреваемый в убийстве ребёнка подросток отправлен в СИЗО на два месяца
В Пермском крае подросток, подозреваемый в убийстве десятилетней девочки, по решению районного суда отправлен в СИЗО на два месяца.
03:00
Машков прокомментировал ситуацию с началом театрального сезона
Владимир Машков рассказал о начале театрального сезона и работе в качестве режиссёра.
03:00
«Монако» огласил диагноз Головина
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму подколенного сухожилия левого бедра.
03:00
В Белом доме прокомментировали ситуацию в Белоруссии
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что Вашингтон поддерживает проведение независимой международной оценки выборов в Белоруссии.
03:00
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с началом нового учебного года
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с началом нового учебного года, в школах будут дежурить медицинские работники.
03:00
В Федеральной налоговой службе рассказали о снижении административной нагрузки на бизнес
В Федеральной налоговой службе рассказали о снижении административной нагрузки на бизнес — для этого будет создана новая цифровая аналитическая платформа.
03:00
Синоптик рассказал, какой будет зима в этом году
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.
03:00
Заслуженный учитель прокомментировала идею ввести книги о Гарри Поттере в школьную программу
Заслуженный учитель России Евгения Абелюк прокомментировала идею ввести книги о Гарри Поттере в школьную программу.
03:00
На Ставрополье подвели итоги по сбору урожая овощей открытого грунта
На Ставрополье подвели итоги по сбору урожая овощей открытого грунта. В среднем в регионе собирают на 42% больше с одного гектара, чем в 2019 году.
03:00
Эксперт рассказал, как оформлять аварии на велодорожке с моноколёсами и самокатами
Член Ассоциации юристов России (АЮР) Карен Погосов дал рекомендации, как оформлять аварии на велодорожке с моноколёсами и самокатами.
03:00
Российский экипаж БМД-2 установил рекорд круга на «АрМИ-2020»
Младший сержант Александр Каравай в составе российской команды установил рекорд в гонке боевых машин, которая прошла на псковском полигоне Струги Красные. Об этом сообщает Nation News.
03:00
Попова оценила возможность второй волны коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила возможность второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
03:00
Тарасова: будет прекрасно, если Загитова присоединится к «Ледниковому периоду»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова может стать ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».
03:00
На Ставрополье дополнительно выделят на поддержку работодателей 77 млн рублей
На Ставрополье 77 млн рублей дополнительно выделят из федерального бюджета на поддержку работодателей.
03:00
Во Владивостоке завершилась работа над самым большим изображением тигра
Во Владивостоке завершилась работа над самым большим изображением тигра на фасаде здания.
03:00
В Татарстане утвердили затраты на проведение противоэпидемических мероприятий
В Татарстане утвердили затраты на проведение противоэпидемических мероприятий, средства выделят из бюджета республики.