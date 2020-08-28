Star Tribune: появление российской подлодки взволновало жителей Аляски

По многочисленным сообщениям местных жителей, у побережья Аляски замечена подводная лодка ВМФ России, сообщает Star Tribune. По данным газеты, в вооружённых силах США не смогли ответить на вопросы о том, зачем субмарина так близко подошла к американским берегам, хотя и рассказали о российских учениях в регионе.

У берегов Аляски в четверг в ходе российских учений всплыла подводная лодка ВМФ России, пишет Star Tribune со ссылкой на чиновников Пентагона. Как подчёркивается в материале издания, о причинах, по которым субмарина пошла на всплытие не сообщается.

Официальный представитель Северного командования ВС США Билл Льюис сообщил журналистам, что его командование совместно с Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки ведут наблюдение за российским судном. «Просьб о помощи от российского ВМФ или других моряков в этом районе не поступало, — цитирует Льюиса Star Tribune. — Но мы всегда готовы помочь тем, кто оказался в беде».

Другую информацию о субмарине — как и о том, почему она так близко подошла к Аляске — Льюис сообщать отказался. «Мы внимательно отслеживаем в своей зоне ответственности интересующие нас суда, включая и иностранные военные корабли», — заявил он. По словам Льюиса, российские учения, в которых участвует подлодка, проходят в международных водах вдали от территориальных вод США.

По данным Star Tribune, в Береговой охране США в свою очередь рассказали, что присутствие российских военных средств, участвующих в учениях, обеспокоило американских рыболовов в Беринговом проливе. «Нам поступили многочисленные сообщения от рыболовецких судов, присутствующих в Беринговом проливе, о том, что они наткнулись на эти корабли, и это их взволновало», — поведал в четверг официальный представитель Береговой охраны Кип Уодлоу.

По словам Уодлоу, Береговая охрана связалась с Командованием ВС США на Аляске, размещающимся на Объединённой базе «Эльмендорф-Ричардсон», и получила от него подтверждение о том, что в регионе действительно проходят запланированные российские учения, о которых были заранее уведомлены ряд чиновников Пентагона. Впрочем, ответить на вопросы о масштабе этих учений и том, сколько в них участвует российских боевых кораблей, Уодлоу не смог, предложив журналистам обратиться в Командование ВС США на Аляске, отмечает обозреватель Star Tribune.

В свою очередь, в Аляскинском командовании вопросы об учениях предложили задать чиновникам от ВВС США в составе Северного командования, говорится в материале издания.