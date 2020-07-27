Guardian: британцам советуют пересесть на велосипеды — пора сбрасывать вес

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит с инициативой, направленной на борьбу с лишним весом среди британцев, сообщает The Guardian. Ожидается, что такие меры как прописывание врачами велосипедных прогулок и облегчение доступа к услугам по снижению веса облегчат давление на службу здравоохранения страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовёт терапевтов прописывать британцам велосипедные прогулки в рамках масштабной кампании по борьбе с лишним весом, сообщает The Guardian.

Ожидается, что в понедельник Джонсон объявит о новой правительственной стратегии, которая, помимо снижения цен на езду на велосипеде, будет включать в себя такие меры, как расширение доступа к услугам Национальной службы здравоохранения по снижению веса.

В частности, с понедельника британцы смогут приступить к программе службы здравоохранения по профилактике диабета, помогающей пациентам сбросить вес, без предварительной консультации терапевта и сдачи анализа крови.

А в будущем жители страны смогут воспользоваться программой для онлайн-расчёта риска развития диабета на сайте Diabetes UK.

Кроме того, одной из важнейших задач станет работа над тем, чтобы велосипедисты чувствовали себя в большей безопасности на дорогах в оживленных городских районах. В частности, речь идёт о создании отдельных полос для велосипедистов и безопасных велосипедных парковок.

Как отмечает издания, изначально планы будут притворены в жизнь в районах, чьи жители уделяют меньше всего времени физической активности, а в случае успеха будут реализованы по всей стране.

В правительстве полагают, что данная инициатива побудит большее число британцев проявить интерес к физическим упражнениям на фоне появления доказательств того, что ожирение может удвоить риск смерти от коронавируса.

Как отметили в правительстве, пандемия стала «тревожным сигналом» относительно долгосрочной опасности избыточного веса. В связи с этим британцам необходимо воспользоваться моментом, чтобы укрепить здоровье и начать вести более активный образ жизни.

«Мы будем призывать общественность воспользоваться моментом, чтобы проанализировать свою жизнь и предпринять простые шаги, чтобы похудеть, жить здоровой жизнью и снизить давление на систему здравоохранения», — заявил пресс-секретарь правительства.

Как пишет The Guardian, Джонсон, приезжавший на работу на велосипеде, будучи мэром Лондона, проявил личный интерес к новой стратегии, после того как был госпитализирован с коронавирусом.

Издание напоминает, что примерно 63% взрослого населения Великобритании имеют лишний вес, 36% британцев страдают от избыточного веса, а 28% жителей страны поставлен диагноз ожирение. Кроме того, особую тревогу вызывает тот факт, что каждый третий ребенок в Соединённом Королевстве в возрасте от 10 до 11 лет имеет избыточный вес или страдает ожирением.