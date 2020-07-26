Daily Mail: британское исследование показало — просмотр телевизора более двух часов в день увеличивает риск сердечного приступа

Час прогулок в день вместо просмотра телевизора сокращает риск смерти на 10%. К такому выводу пришли эксперты крупнейшего британского центра исследования проблем здоровья Biobank, сообщает Daily Mail. Исследование показало, что у тех, кто проводит за экраном более двух часов в день, выше риск сердечно-сосудистых или раковых заболеваний.

Частый просмотр телевизора увеличивает риск смерти от сердечного приступа или инсульта, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование крупнейшего центра исследования проблем здоровья в Великобритании Biobank.

По словам исследователей, одной из важнейших проблем является тот факт, что люди склонны совмещать просмотр телевизора с перекусами. Кроме того, чем больше времени на диване перед экраном проводят люди, тем меньше времени они уделяют физическим упражнениям. Ещё одним немаловажным фактором исследователи назвали синий свет, исходящий от экрана телевизора, который может привести к нарушениям сна.

Около 500 тыс. принявших в исследовании человек в возрасте от 37 до 73 лет сообщили исследователям о том, сколько времени в среднем они проводили за просмотром телевизора.

На основе анализа полученных данных, эксперты центра пришли к выводу, что у тех, кто часто уделял время этому занятию, выше риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты, или даже смерти от них. Кроме того, результаты показали, что у них возрастает вероятность рака. В основном, как уточнили специалисты, речь идёт о раке лёгких.

Как пишет Daily Mail, исследователи также заключили, что если бы все участники смотрели телевизор не более двух часов в день, то удалось бы избежать почти 8% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, а также более 5% летальных исходов по иным причинам.

Эксперты центра обнаружили, что час прогулок в день вместо просмотра телевизора сокращает риск смерти на 10%. Также оказалось, что для тех, кто спит меньше шести часов в сутки, было бы полезнее потратить время, которое проводят за телевизором, на то, чтобы немного «подремать».

«Наше исследование показало, что время, потраченное на просмотр телевизора, связано с рядом негативных для здоровья последствий. Оно подтвердило, что люди, которые смотрят телевизор более двух часов, могли бы отказаться от части этого времени в пользу более длительной прогулки или сна, если они уделяют этому не так много времени, что потенциально улучшит их здоровье», — заявил один из его авторов доктор Хамиш Фостер.

Тем не менее, как отмечает Daily Mail, не все специалисты считают, что результаты исследования являются достаточно убедительным доказательством того, что просмотр телевизора менее двух часов в день сведёт к минимуму риски для здоровья.