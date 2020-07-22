ZDF: коронавирус лишил Петербург интуристов, зато привлёк россиян

Несмотря на то, что границы закрыты из-за коронавируса, и иностранных гостей в городе нет, Санкт-Петербург вовсе не пустует, сообщает немецкий телеканал ZDF. На этот раз белыми ночами в городе на Неве наслаждалось больше россиян — отчасти благодаря поддержке правительства, сделавшего доступными перелёты внутри страны. Поэтому у тех, кто рассчитывал на интуристов, сейчас большие трудности, зато у гидов, работающих с соотечественниками, дела на фоне пандемии пошли в гору.

Это последние белые ночи в году. Скоро и над Санкт-Петербургом небо по ночам снова станет тёмным. Высокий туристический сезон подходит к концу — без иностранных гостей — потому что границы России уже несколько месяцев закрыты из-за коронавируса.

АРТЁМ, музыкант: Раньше казалось, что здесь, может быть, даже слишком много людей. Теперь их стало слишком мало — настолько мало, что в пору расстраиваться.

При этом Санкт-Петербург ни в коем случае не пустует. Вместо иностранных туристов своим городом на Неве теперь наслаждаются россияне — отчасти благодаря поддержке со стороны их правительства.

КОНСТАНТИН, турист с Ямала: Ямальское правительство субсидирует полёты в Санкт-Петербург, так что это стало для нас доступно.



Когда страна пошла на карантин в конце марта, это стало катастрофой для Артура Кирпиченка: на протяжении трёх месяцев у гида по городу не было никакого дохода. Теперь его дела снова налаживаются, потому что он специализируется на приёме русских гостей города, и идут лучше, чем прежде.

АРТУР КИРПИЧЕНОК, гид по городу: Надо учитывать, что люди не могут поехать за рубеж, границы закрыты. Поэтому они приезжают к нам. За счёт этого у меня стало больше клиентов. Так что я в какой-то степени даже выигрываю от этого. У тех, кто работает с иностранными туристами, сейчас большие проблемы.

Именно на них в последнее время рассчитывал Санкт-Петербург. Только прошлой осенью были введены электронные визы для 53 стран, чтобы повысить привлекательность поездки в город. Теперь весь туристический сектор в целом ожидает за 2020 год падения доходов вплоть до 70%.

Артур предлагает туры различной тематики. Например, «Оспа, чума и холера — старые эпидемии города».

АРТУР КИРПИЧЕНОК: Холера была, точно так же, как и сейчас, социальной болезнью, разразившейся из-за отсутствия доступа к чистой воде. Тогда, как и сейчас, бедняки во многих странах не получали достаточной медицинской помощи.

Точное число людей, которые оказались за чертой бедности из-за коронавируса, никому неизвестно. Но их много. Спрос на предложения помощи временно увеличился вдвое, рассказывают сотрудники ночлежки.

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВ, сотрудник благотворительной организации: Теперь приходят уже не только бездомные, но и люди, имеющие дом, но находящиеся в очень трудной ситуации, для которых стало тяжело покупать продукты и лекарства.

Насколько болезненной может оказаться для города и его жителей вторая волна коронавируса, многие, по-видимому, быстро забыли. Маски и социальная дистанция не играют никакой роли в одну из этих петербургских ночей, когда лишь сумерки отделяют утро от вечера.

Дата выхода в эфир 19 июля 2020 года.