ERR: ЕС запрещает одноразовую пластиковую посуду — но хорошей альтернативы так и нет

Европейская комиссия ввела директиву о запрете одноразовой пластиковой посуды уже в будущем году, но предлагаемые взамен альтернативные варианты пока не выдерживают сравнения, сообщает ERR. По словам экспертов, в пищевой промышленности именно пластик сейчас помогает обеспечить безопасность и продлить срок хранения продуктов. В то время как владельцам общепита, по всей видимости, придётся задуматься о возвращении традиционной посуды, которую можно помыть и использовать заново, отмечается в статье.
Согласно директиве Европейской комиссии по пластику, с 2021 года, в числе прочего, будет запрещена и одноразовая пластикова посуда. Альтернативы такой посуде появляются, но их недостаточно.
По словам руководителя эстонского представительства Европейской комиссии Кейта Касеметса, в 2021 году под запрет попадут одноразовые посуда и изделия — например, трубочки для напитков и ватные палочки. «А цель на 2030 год — отправлять на переработку или вторичное использование 55 процентов пластика», — пояснил Касеметс.
Предписания, вступающие в силу с 2021 года, не затрагивают пластиковую упаковку — например, коробки для готовой еды. Европа не ставит цели запретить пластик. Речь идёт о необходимости добиться повышения сознательности потребителей и предпринимателей, чтобы пластик не оказывался в контейнерах для бытовых отходов и не загрязнял окружающую среду.
Руководитель Эстонского союза переработчиков отходов Маргит Рюйтельманн подчеркнула, что над целью 2030 года нужно начинать работать уже сейчас.
Катрин Батс, отвечающая за политику ответственного предпринимательства Rimi, в свою очередь, указала на то, что в пищевой промышленности хорошей альтернативы пластику нет. «Пластик используют с целью повысить безопасность продуктов питания и продлить срок их хранения. Он сильно способствовал уменьшению объема пищевых отходов», — пояснила Батс.
По оценке Рюйтельманн, предлагаемые сейчас альтернативы пластиковой посуде слишком разные, и единый способ переработки им не подходит. «Биоразлагаемая и подходящая для компостирования посуда – не единственные альтернативы, к которым можно прибегнуть, например, на мероприятиях. И может быть, в первую очередь стоит вспомнить о традиционной посуде, которую можно помыть и использовать заново», — заявила она.
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