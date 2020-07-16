ERR Оригинал

ERR: ЕС запрещает одноразовую пластиковую посуду — но хорошей альтернативы так и нет
Европейская комиссия ввела директиву о запрете одноразовой пластиковой посуды уже в будущем году, но предлагаемые взамен альтернативные варианты пока не выдерживают сравнения, сообщает ERR. По словам экспертов, в пищевой промышленности именно пластик сейчас помогает обеспечить безопасность и продлить срок хранения продуктов. В то время как владельцам общепита, по всей видимости, придётся задуматься о возвращении традиционной посуды, которую можно помыть и использовать заново, отмечается в статье.
ERR: ЕС запрещает одноразовую пластиковую посуду — но хорошей альтернативы так и нет
Pixabay

Согласно директиве Европейской комиссии по пластику, с 2021 года, в числе прочего, будет запрещена и одноразовая пластикова посуда. Альтернативы такой посуде появляются, но их недостаточно.

По словам руководителя эстонского представительства Европейской комиссии Кейта Касеметса, в 2021 году под запрет попадут одноразовые посуда и изделия — например, трубочки для напитков и ватные палочки. «А цель на 2030 год — отправлять на переработку или вторичное использование 55 процентов пластика»— пояснил Касеметс. 

Предписания, вступающие в силу с 2021 года, не затрагивают пластиковую упаковку — например, коробки для готовой еды. Европа не ставит цели запретить пластик. Речь идёт о необходимости добиться повышения сознательности потребителей и предпринимателей, чтобы пластик не оказывался в контейнерах для бытовых отходов и не загрязнял окружающую среду.

Руководитель Эстонского союза переработчиков отходов Маргит Рюйтельманн подчеркнула, что над целью 2030 года нужно начинать работать уже сейчас.

Катрин Батс, отвечающая за политику ответственного предпринимательства Rimi, в свою очередь, указала на то, что в пищевой промышленности хорошей альтернативы пластику нет. «Пластик используют с целью повысить безопасность продуктов питания и продлить срок их хранения. Он сильно способствовал уменьшению объема пищевых отходов», — пояснила Батс.

По оценке Рюйтельманн, предлагаемые сейчас альтернативы пластиковой посуде слишком разные, и единый способ переработки им не подходит. «Биоразлагаемая и подходящая для компостирования посуда – не единственные альтернативы, к которым можно прибегнуть, например, на мероприятиях. И может быть, в первую очередь стоит вспомнить о традиционной посуде, которую можно помыть и использовать заново», — заявила она.

Дата публикации 16 июля 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ERR Эстония Европа
теги
Европа Евросоюз ЕС загрязнение здоровье мусор окружающая среда переработка мусора Прибалтика экология Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров