Bild: в новой волне коронавируса в США виноваты молодые американцы

США накрыла новая волна заражений коронавирусом, пишет немецкий таблоид Bild. Рост числа инфицированных наблюдается в 34 из 50 штатов, и повинны в нём молодые американцы в возрасте до 35 лет. Многие высокопоставленные политики и чиновники уже упрекнули американскую молодёжь в неосторожном стремлении к развлечениям и призвали поколение «милленниалов» соблюдать правила безопасности, чтобы не подвергать лишнему риску старших родственников и других пожилых людей.

США потрясены новой волной заражений коронавирусной инфекцией, и теперь ясно, кто в этом «виноват»: молодые американцы, пишет немецкий таблоид Bild.

Главный вирусолог Белого дома доктор Энтони Фаучи обвинил в новом рекорде по распространению коронавируса американцев моложе 35 лет. «Преобладающее большинство людей, которые сейчас заражаются, это молодые люди, — отметил он. — Это именно те, кого мы видим в газетных статьях. Те, кто сейчас массово выходят из дому, чтобы поразвлечься».

Эксперт предостерегает поколение американских «милленниалов», родившихся в период с 1981 по 1996 год: «Есть вещь, которую они сейчас действительно должны осознать: когда они это делают, они становятся частью более масштабного процесса. Потому что когда они заразятся, они, вероятно, заразят и других».

Предостережения подобного рода высказывались ещё два месяца назад, напоминает немецкий таблоид. Поводом для внеплановой встречи по коронавирусу стал ежедневный прирост числа заражённых, который достиг в США отметки в 40 тыс. случаев.

Губернаторам некоторых штатов уже пришлось приостановить выполнение своих планов по возобновлению работы экономики. Это касается, среди прочего, традиционно республиканского Техаса, который долгое время отказывался вводить карантинные меры.

В число других штатов, которые накрыло цунами заражений коронавирусом, вошли Флорида, Аризона и Юта. Они также управляются губернаторами-республиканцами, которые, как и Трамп, преуменьшали серьёзность пандемии, подчёркивает Bild.

Тенденция в США, в целом, тревожная. В общей сложности в 34 штатах их 50 число новых случаев заражения COVID-19 снова пошло на рост.

Директор ведомства здравоохранения CDC Роберт Редфилд, тем временем, предостерегает о возможных последствиях новой волны заражений среди поколения «милленниалов»: они создают опасность не только для самих себя, но и для их родителей, дедушек, бабушек и других пожилых американцев.

«Действительно важно, чтобы эта группа обязалась выполнять меры безопасности, чтобы защитить тех, кто находится в группе риска», — подчеркнул Редфилд, говоря о соблюдении социальной дистанции и ношении масок.

Вице-президент США Майк Пенс тоже проявил необычную озабоченность и выступил с обвинением в адрес молодых американцев в возрасте до 35 лет. «Если сегодня есть какие-то известия, так это о том, что значительную часть новых случаев составляют молодые американцы», — заявил он. В то же время, выступая на пресс-конференции, Пенс высказался в поддержку своего босса, президента Дональда Трампа: «Свобода слова и право на мирные собрания прописаны в конституции США. А этой осенью нам предстоят выборы».

Зато от, вероятно, наиболее влиятельного вице-президента в истории США Трамп косвенно получил явное неодобрение, уверяет Bild. Дик Чейни, который был вторым человеком в Белом доме при Джордже Буше — младшем, и который заслужил восхищение многих консервативно настроенных американцев, демонстративно появился на публике в маске. Его дочь выложила фото отца в Twitter с хэштегом #realmenwearmasks — «настоящие мужчины носят маски», заключает немецкий таблоид.