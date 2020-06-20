NTD: это мазозавр — учёные разгадали загадку гигантского окаменелого яйца из Антарктиды

Загадочная окаменелость, обнаруженная в Антарктиде, оказалась гигантским яйцом, возраст которого может достигать 68 млн лет. По мнению чилийских учёных, которые исследовали находку несколько лет, это яйцо могла отложить доисторическая ящерица — мазозавр. Эти огромные ящерицы вымерли около 66 млн лет назад вместе с динозаврами. Новая гипотеза ставит под сомнение принятую раньше версию о том, что мозазавры рожали живых детёнышей, передаёт NTD.
Эта загадочная окаменелость возрастом 68 млн лет оказалась яйцом с мягкой скорлупой. Такой вывод сделали чилийские учёные, которые исследовали находку с 2011 года. Яйцо обнаружили в Антарктиде.
РОДРИГО ОТЕРО, сотрудник Чилийского университета: Мы начали с гипотезы о том, что это внутренний орган какой-то морской рептилии. Также была версия о водорослях, которые каким-то образом спутались в клубок. Потом стало понятно, что нужен более глубокий и детальный анализ.
Специалисты сделали химический анализ и определили, что окаменелость — это скорлупа яйца. Структура у неё почти такая же, как у скорлупы яиц некоторых ящериц и змей. При этом размер доисторического яйца огромный: 29 на 20 см. Больше были только у вымерших слоновых птиц с Мадагаскара.
Рядом с находкой не было останков матери, а внутри неё оказалась пустота. Поэтому учёные строят разные предположения о том, кому принадлежало яйцо. Они полагают, что его могла отложить морская ящерица из семейства мозазавров.
АЛЕКСАНДР ВАРГАС, биолог: Принимая гипотезу о том, что это был мозазавр, можно провести параллель с нынешними ящерицами и подсчитать, насколько яйцо меньше тела взрослой особи. С этими данными можно решить уравнение и узнать размер мозазавра — гигантской ящерицы, отложившей яйцо. Мы предполагаем, что она была длиной от семи до 17 метров.
Гипотеза чилийских учёных ставит под сомнение версию о том, что мозазавры рожали живых детёнышей. Эти гигантские ящерицы вымерли вместе с динозаврами 66 млн лет назад.
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