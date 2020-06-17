ZDF: из-за «выходки» Трампа — совещание НАТО посвятят не внешним, а внутренним проблемам

На предстоящем совещании министры обороны стран-членов НАТО предпочли бы обсудить «российскую угрозу», ситуацию в Афганистане и возможность второй волны пандемии коронавируса, сообщает ZDF. Но из-за своей неожиданной для всех «выходки» с выводом войск из Германии глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз доминирует в повестке альянса. И теперь министры вынуждены обсуждать внутренние, а не внешние проблемы.

«Российская угроза», ситуация в Афганистане, пандемия коронавируса — тем для обсуждения на предстоящем совещании министров обороны стран-членов НАТО предостаточно, сообщает ZDF. Но своим решением вывести часть американских войск из Германии глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз вынудил альянс заниматься внутренними, а не внешними проблемами.

«Это была угроза? Или же всё-таки объявление?» — До сих пор гадают в штаб-квартире НАТО. Даже после телефонного разговора генсека альянса и президента США в этот вопрос не удалось внести ясность. Очевидно одно: Германия в очередной раз обратила на себя гнев Трампа. Официально Вашингтон объясняет свой шаг тем, что Берлин не выполняет нормативы НАТО по расходам на оборону. Но в тоже время глава Белого дома особо и не скрывал, что это месть немецкому канцлеру Ангеле Меркель за её отказ участвовать в саммите G7. Трампа это разозлило, ведь он хотел использовать это мероприятие в предвыборных целях.

Предстоящее совещание министров обороны может внести ясность в планы США, продолжает ZDF. В НАТО очень сильно обеспокоены происходящим, хотя Столтенберг и пытается преуменьшить значение вывода войск. В Германии же, по-видимому, надеются, что в «набирающей обороты предвыборной шумихе в США» объявление Трампа просто забудется. К тому же переброска такого большого количества войск занимает долгое время. А если в ноябре выберут другого президента, на этом всё может закончиться.

Вместо обсуждения этой темы, которая в очередной раз заставляет усомниться в верности альянсу его самого влиятельного и важного члена, в НАТО предпочли бы обсудить другие вопросы. Министров обороны беспокоят новые ракеты меньшей и средней дальности, которые разрабатываются в России. В связи с этим альянс вынужден укреплять собственную воздушную оборону, чаще проводить учения, а также совершенствовать традиционное оружие.

Приоритетной темой остаётся и пандемия коронавируса, отмечает ZDF. В НАТО опасаются второй волны эпидемии, в связи с чем члены организации хотят разработать план действий, предусматривающий создание запаса медицинских средств, а также кризисного фонда. «Впрочем, то, что Трамп со своей абсолютно неожиданной для всех выходкой в очередной раз доминирует в повестке, стало уже практически рутиной», — заключает ZDF.