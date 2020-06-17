Guardian: у Германии появился «цифровой инструмент» для борьбы с пандемией

В Германии запустили приложение, которое будет предупреждать пользователей в случае, если они контактировали с заражёнными COVID-19, сообщает Guardian. Его разработка обошлась в €20 млн. Но оно сможет эффективно помочь в борьбе с пандемией только если его скачают как минимум 60% граждан страны, предупреждают вирусологи.

Немецкие власти активно призывают своих граждан скачивать новое приложение для борьбы с коронавирусом, пишет Guardian. Программа под названием Corona Warn App дополнит уже существующую в стране систему по отслеживанию заболевших. Она будет предупреждать пользователей в случае, если они контактировали с заражёнными COVID-19.

В начале разработки приложения происходили задержки из-за проблем с обеспечением конфиденциальности данных и функциональности, рассказывает британское издание. Планировалось, что вся информация будет храниться централизованно, но потом решили сохранять её на самих телефонах. Apple и Google гарантируют пользователям сохранность их персональных данных и обещают, что программа не будет разряжать аккумулятор. У приложения открытый код, а это значит, что другие страны могут его скопировать и модифицировать под свои нужды.

Разработка Corona Warn App обошлась в €20 млн, продолжает Guardian. Гражданам предлагается использовать приложение исключительно на добровольной основе, но вирусологи предупреждают, что оно будет эффективно только если его скачают как минимум 60% немцев. Запуск программы сопровождался масштабной рекламной кампанией. К ней подключили СМИ, крупнейшие компании, а также Немецкий футбольный союз, чтобы охватить наиболее широкую аудиторию.

«Это один маленький шаг для нас, но огромный шаг в борьбе с пандемией», — заявила глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун. Лотар Вилер из института вирусологии имени Роберта Коха сказал, что приложение станет «эффективным инструментом, который поможет нам разорвать цепочки заражений». По его словам, после запуска программы также начнётся работа по оцифровке базы данных о заболевших коронавирусом, которая из соображений конфиденциальности существовала пока что только на бумаге.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан подчеркнул, что приложение особенно полезно сейчас, когда карантин смягчается и граждане Германии начинают больше перемещаться. По его словам, следующий шаг — это создание системы, которая будет работать по всей Европе, потому что сейчас, если немец выезжает за границу, приложение перестаёт функционировать.