NBC: ни еды в номер, ни халата — американские отели адаптируются к новым условиям приёма гостей
Один из главных критериев, по которому оценивают отели — это то, насколько расторопен персонал, и как он умеет «держать руку на пульсе». Но в нынешние времена для обеспечения безопасности постояльцев в гостиницах стремятся как раз ничего руками не трогать. Таким принципом, например, руководствуются в отеле Hilton в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
РЕХИМА ЭЛЛИС, NBC News: Ощущения от проживания теперь совершенно другие — начиная прямо с момента, когда выходишь из машины. Служащих, которые бы вас встретили и забрали у вас чемоданы, если они есть, не видно. Зато мы сразу видим объявление на входной двери, где говорится, что все, кто входит в здание, должны надеть маску или как-то ещё покрыть лицо.
В отеле Four Seasons в Нью-Йорке больше нет ни минибаров, ни дополнительных комплектов постельного белья, ни халатов. В горнолыжном курорте Кэмелбэк в Пенсильвании у гостей сразу проверяют температуру, не давая им даже выйти из машины. А по всей стране гостиничные сети вроде Marriott начали отказываться от шведского стола и переходить на отдельные завтраки по заказу гостей.
РЕХИМА ЭЛЛИС: Могут ли отели брать с клиентов те же деньги, что и до введения новых протоколов?
КЕЙТ УОЛШ, Школа гостиничного бизнеса Корнеллского университета: Ценообразование — это очень серьёзный вопрос. Вопрос в том, приближаются ли премиальные услуги заведения к бренду средней ценовой категории, а то и вовсе к эконом-классу, когда оно убирает те или иные удобства.
Дата выхода в эфир 14 июня 2020 года.
Ссылки по теме
-
WSJ: в пандемию модные бренды поддерживают продажи дизайнерскими масками
-
Times: «Британия закрыта» — туристические предприятия не переживут введения карантина для прибывающих в страну
-
DS: дезинфекция и социальная дистанция — курорты Эгейского региона обещают гостям «здоровый туризм»
-
Le Monde: спасём экономику через потребление — министр труда Франции призвала сограждан начать тратить отложенное на чёрный день