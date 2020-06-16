NBC: ни еды в номер, ни халата — американские отели адаптируются к новым условиям приёма гостей

Возвращаясь к работе после отмены карантина, гостиничные сети Америки приспосабливаются к новым санитарным нормам — и теряют в комфорте: многие отели прекратили доставлять еду в номера, убрали из них практически все «лишние» вещи и даже отказались от шведских столов, сообщает NBC News. Как предполагает корреспондент канала, в таких условиях люксовым сетям, вероятно, придётся изменить ценовую политику, поскольку по условиям проживания они уже приближаются к середнякам.

Один из главных критериев, по которому оценивают отели — это то, насколько расторопен персонал, и как он умеет «держать руку на пульсе». Но в нынешние времена для обеспечения безопасности постояльцев в гостиницах стремятся как раз ничего руками не трогать. Таким принципом, например, руководствуются в отеле Hilton в Ньюарке, штат Нью-Джерси.



РЕХИМА ЭЛЛИС, NBC News: Ощущения от проживания теперь совершенно другие — начиная прямо с момента, когда выходишь из машины. Служащих, которые бы вас встретили и забрали у вас чемоданы, если они есть, не видно. Зато мы сразу видим объявление на входной двери, где говорится, что все, кто входит в здание, должны надеть маску или как-то ещё покрыть лицо.

Зайдя в вестибюль, гости обнаруживают на стойке регистрации щит из оргстекла, а на полу — знаки, которые напоминают о необходимости соблюдать нормы социального дистанцирования. Кроме того, Hilton настоятельно советует гостям проходить процедуру заселения через интернет, а ключи от номера загружать на телефон в цифровом формате.

В Hilton, которая также владеет гостиничными сетями Doubletree и Hampton Inn, утверждают, что «дистанционное» обслуживание уже стало новой нормой.

Гости хотят чувствовать себя уверенно и спокойно. Они хотят видеть, что проводится дезинфекция.

В гостинице Hilton в городе Маклейн, штат Виргиния, закрыли ресторан и прекратили доставлять еду в номера, а также убрали из них все бумажные изделия, включая блокноты и меню, и халаты.

Во многих отелях Hilton временно закрыты бассейны и спортзалы; впрочем, в некоторых из них гости имеют возможность забронировать номер со спортинвентарём. Даже переключать каналы на телевизоре теперь придётся по-другому.

СКОТТ ХЭМИЛТОН, генеральный менеджер отеля Hilton в Маклейне: Благодаря опции «Умный номер» наши гости могут управлять телевизором через свой смартфон.

После отъезда гостя номер тщательно дезинфицируют и 72 часа держат пустым.

Серьёзные перемены происходят в отелях всех ценовых категорий.

РЕХИМА ЭЛЛИС: Здесь надпись: «Перила не трогать».

В отеле Four Seasons в Нью-Йорке больше нет ни минибаров, ни дополнительных комплектов постельного белья, ни халатов. В горнолыжном курорте Кэмелбэк в Пенсильвании у гостей сразу проверяют температуру, не давая им даже выйти из машины. А по всей стране гостиничные сети вроде Marriott начали отказываться от шведского стола и переходить на отдельные завтраки по заказу гостей.

РЕХИМА ЭЛЛИС: Могут ли отели брать с клиентов те же деньги, что и до введения новых протоколов?

КЕЙТ УОЛШ, Школа гостиничного бизнеса Корнеллского университета: Ценообразование — это очень серьёзный вопрос. Вопрос в том, приближаются ли премиальные услуги заведения к бренду средней ценовой категории, а то и вовсе к эконом-классу, когда оно убирает те или иные удобства.

В общем, чтобы гостям лучше спалось, гостиницам стоит подогнать свой бренд под новые условия.

Рехима Эллис, NBC News, Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Дата выхода в эфир 14 июня 2020 года.