BI: указ Трампа о реформе полиции создаёт лишь видимость изменений

Указ о полицейской реформе президента США Дональда Трампа запрещает полицейским применять при задержании удушающий приём и предполагает создание базы данных о нарушениях стражей правопорядка, сообщает Business Insider. Тем не менее документ не вносит в работу полиции значительных изменений, и составлен таким образом, чтобы не вызвать недовольство правоохранительных органов.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реформе полиции, который, однако, не отвечает требованиям наводнивших американские улицы протестующих, сообщает Business Insider.

На фоне продолжающихся протестов против расизма и полицейского произвола, президент высоко оценил действия правоохранительных органов и призвал к укреплению «закона и порядка» в стране. Указ Трампа в первую очередь направлен на то, чтобы «не демонизировать полицейских», отмечает издание.

«Мы проведём реформу, не подорвав веру в наших великих полицейских. Американцы хотят закона и порядка. Они требуют закона и порядка. Они могут не сказать этого, они могут не говорить об этом, но это то, чего они хотят. Некоторые из них даже не знают, что это то, чего они хотят. Но это то, чего они хотят», — заявил американский лидер, добавив, что без полиции в стране воцарится хаос.

Президент также сообщил, что перед объявлением о подписании указа в Розовом саду Белого дома, встретился с семьями жертв полицейского насилия.

Среди прочего подписанный Трампом указ предусматривает создание национальной базы данных, в которой будут находиться сведения о полицейских и допущенных ими нарушениях. В нём подчёркивается необходимость привлечения к работе специалистов в сфере психического здоровья во время вызовов, которые связаны с бездомными или людьми с какой-либо зависимостью.

Кроме того, в указе приоритетное внимание уделяется выделению федеральных грантов для поощрения отделений полиции за соответствие стандартам, связанным с применением силы при задержании.

Как пишет Business Insider, несмотря на подавляющую поддержку запрета на применение удушающих приёмов при задержании, документ предусматривает их запрет, но «за исключением тех случаев, когда жизнь офицера находится под угрозой».

Издание отмечает, что подписание указа стало ответом на опросы, свидетельствующие о поддержке американцами протестов, призывов к реформированию полиции и падения рейтинга Трампа.

Тем не менее сам документ составлен таким образом, чтобы не вызвать недовольство или возмущение у представителей правоохранительных органов, подавляющее большинство из которых, по словам президента, «самоотверженные и мужественные государственные служащие». Так, Business Insider подчёркивает, что указ не вносит значительных изменений в работу полиции, а лишь создаёт их видимость.