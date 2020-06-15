Japan Times: Япония остановила развертывание американских комплексов ПРО на свей территории

Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что Япония намерена отказаться от развёртывания на своей территории комплексов противоракетной обороны американского производства, сообщает The Japan Times. Как отмечает издание, решение вызвано стоимостью комплексов, рядом технических проблем, а также недовольством органов местного самоуправления префектур, где планировалась их установка.

Правительство Японии решило приостановить процесс размещения на территории страны американских комплексов ПРО Aegis Ashore из-за их стоимости и ряда технических проблем, передаёт The Japan Times со ссылкой на заявление министра обороны страны Таро Коно.

По словам Коно, в пятницу он оповестил о соответствующем решении премьер-министра Синдзо Абэ.

Издание напоминает, что в 2019 году США согласились продать Японии два комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore в числе прочей военной техники, приблизительная стоимость которой составила $2,15 млрд.

В 2017 году Министерство обороны приняло решение установить комплексы в префектуре Акита на севере Японии и префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю не ранее апреля 2025 года. По расчётам Токио, они должны были прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет.

Тем не менее правительству пришлось пересмотреть план размещения американских комплексов в префектуре Акита, в том числе из-за недовольства со стороны местных жителей. Позже против их развёртывания также высказались органы местного самоуправления Ямагути, где усомнились в их безопасности.

The Japan Times отмечает, что изначально решение об установке береговых систем Aegis Ashore было призвано облегчить нагрузку на Морские силы самообороны Японии. Ранее командование ВМС страны направило эсминцы, уже оснащённые системами, на выполнение долгосрочных заданий вдали от берега.

Кроме того, аналитики предполагали, что размещение комплексов поможет администрации Синдзо Абэ достичь двух целей — обеспечить возможность отслеживать и перехватывать северокорейские ракеты и смягчить недовольство со стороны Вашингтона относительно «ограниченной роли» Токио в региональной безопасности.