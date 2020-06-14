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Times: древние крокодилы ходили на двух ногах

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Палеонтологи обнаружили новую разновидность древнего крокодиломорфа, который жил приблизительно 110-120 млн лет назад, пишет The Times. Этот предок современных крокодилов и аллигаторов имел длину около 3 м и ходил на двух ногах, говорится в статье.
Times: древние крокодилы ходили на двух ногах
Reuters
Учёные обнаружили нового плотоядного, который жил во времена динозавров, — это 3-хметровый крокодил, который ходил на двух лапах, пишет The Times со ссылкой на журнал Scientific Reports.
 
Batrachopus grandis обитал на территории нынешней Южной Кореи 110-120 млн лет назад. Это была разновидность крокодиломорфа — предка современных крокодилов и аллигаторов.
 
Хотя никаких останков этого животного обнаружить не удалось, однако палеонтологи узнали о том, что он когда-то существовал, благодаря отпечаткам его лап, каждый — от 18 до 24 см в длину, которые сохранились настолько хорошо, что видны даже чешуйки, говорится в статье.
 
Изначально считалось, что эти следы принадлежат птерозаврам, которые ходили на двух лапах, чтобы защитить свои крылья. Однако после тщательного анализа учёные пришли к иному выводу.
 
Один из соавторов исследования Энтони Ромилио из Квинслендского университета в Австралии заявил: «Отпечатки следов длиной около 24 см дают понять: у того, кто их оставил, ноги приблизительно такой же длины, что и у взрослого человека».
 
Он также добавил, что, по их оценкам, эти животные могли достигать 3 м в длину.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Times Великобритания Европа
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