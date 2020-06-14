Times: древние крокодилы ходили на двух ногах

03:00
Закон об отмене банковского роуминга в России вступил в силу
Закон, запрещающий российским банкам взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации, вступил в силу в воскресенье, 14 июня.
03:00
Число заболевших коронавирусом сотрудников «Автоваза» возросло до 20
Число заболевших коронавирусом сотрудников «Автоваза» возросло до 20, говорится в сообщении профсоюзной организации предприятия.
03:00
Погода на месте разлива нефтепродуктов в Норильске всё ещё ветреная
На месте разлива нефтепродуктов в Норильске ветреная погода сохранится в ближайшую неделю. Это является основной помехой для ликвидации последствий ЧС.
03:00
В ходе протестов в Лондоне было задержано более 100 человек
Более 100 человек были задержаны в ходе протестов в Лондоне в субботу, 13 июня, за различные правонарушения.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 850 514
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии за прошедшие сутки увеличилось на 21 704 и достигло 850 514.
03:00
Линекер раскритиковал футбольных фанатов после их столкновений с полицией в Лондоне
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер прокомментировал столкновения фанатов с полицией в Лондоне во время акций против вандализма со стороны протестующих против расизма.
03:00
Джокович уступил Крайиновичу на выставочном теннисном турнире в Белграде
Первая ракетка мира серб Новак Джокович потерпел поражение от соотечественника Филипа Крайиновича в матче выставочного теннисного турнира Adria Tour в Белграде.
03:00
Агент Селюк выразил уверенность, что «Сельта» не выкупит Смолова
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к спортивному журналисту Василию Уткину по поводу перспектив российского форварда Фёдора Смолова в испанской «Сельте».
03:00
Шеф полиции Атланты подала в отставку после смерти задержанного афроамериканца
Начальник полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку после смерти местного жителя афроамериканца, который был задержан.
03:00
Месси — первый футболист в истории, забивающий не менее 20 мячей в 12 сезонах Примеры кряду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым игроком в истории, которому удалось забить не менее 20 мячей уже в 12-м сезоне испанской футбольной Примеры подряд.
03:00
Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что защитник команды Никита Нестеров решил перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Василевский занял второе место в рейтинге лучших вратарей Кубка Стэнли по версии НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в списке лучших вратарей предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Число погибших в результате ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырёх
Число погибших в результате столкновения автомобилей Mazda и Lada под Нижним Новгородом увеличилось до четырёх, в больнице от полученных травм скончался ребёнок.
03:00
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
«Барселона» одержала крупную победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
03:00
Во время проходящего без зрителей матча «Барселоны» на поле выбежал фанат
Во время матча 28-го тура испанской футбольной Примеры между «Мальоркой» и «Барселоной» на поле выбежал фанат, несмотря на то, что игра проходит без зрителей.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
В клубе НХЛ «Аризоне» обнаружен коронавирус у одного из сотрудников
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» объявил о заболевании коронавирусом одного из своих сотрудников.
03:00
Нурмагомедов вспомнил о своей поездке в Саудовскую Аравию
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей поездке по священным местам Саудовской Аравии.
03:00
С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений
Начиная с понедельника, 15 июня, республика Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу.
03:00
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии по сумме двух матчей
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
03:00
Экс-боец UFC Густафссон возобновит карьеру поединком с Вердумом
Бывший шведский боец смешанного стиля Александр Густафссон возобновит карьеру и подерётся с бразильцем Фабрисиу Вердумом.
03:00
Во Франции за сутки умерли 24 человека с коронавирусом
Во Франции за сутки умерли 24 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных исходов достигло 29 398. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
03:00
Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»
Бельгийский нападающий Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба «Наполи».
03:00
Президент Чили сменил главу Минздрава
Президент Чили Себастьян Пиньера сменил главу Минздрава страны Хайме Маньялича.
03:00
Яшин претендует на попадание в символическую сборную чемпионатов Европы по футболу
Легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин может попасть в символическую сборную чемпионатов Европы по футболу по версии BBC.
03:00
В Москве скончались ещё 50 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли ещё 50 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3281. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
03:00
Эриксен забил прямым ударом с углового в полуфинале Кубка Италии с «Наполи»
Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен забил мяч прямым ударом с углового в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу с «Наполи».
03:00
Собянин высказался о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в столице.
03:00
Матчи выставочного теннисного турнира Джоковича в Черногории отменены
Матчи выставочного теннисного турнира Adria Tour в Черногории, который был организован первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, были отменены.
03:00
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения двух машин в Нижегородской области.
03:00
На Украине восстановят санитарно-эпидемиологическую службу
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разработали план по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы.
03:00
«Зенит» подписал контракт с волейболистами Клюкой и Пашицким
Блокирующий кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий и доигровщик новоуренгойского «Факела» Егор Клюка перешли в петербургский «Зенит».
03:00
Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении
Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.
03:00
«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче
Футболисты «Краснодара» потерпели поражение от «Сочи» в контрольном матче.
03:00
В Казани сняли введённый из-за пожара на газораспределительной станции режим ЧС
В МЧС по Татарстану заявили, что режим чрезвычайной ситуации, который был введён из-за пожара на газораспределительной станции, снят.
03:00
Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове
Елизавета Федотова, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, подверглась травле после своего резкого высказывания в адрес актёра Михаила Ефремова.
03:00
Умер актёр Сергей Масленников
Российский актёр Сергей Масленников скончался в возрасте 58 лет.
03:00
«Бавария» одержала десятую победу подряд в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
03:00
СМИ: НФЛ пожертвует $250 млн на борьбу с расизмом
Национальная футбольная лига (НФЛ) намерена в течение 10 лет выделить $250 млн на борьбу с проявлениями расизма.
03:00
СМИ сообщили о ракетном обстреле базы в Ираке с военными США
Телеканал Al Arabia сообщил, что авиабаза Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу.
03:00
Гол Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Уфой» в контрольном матче
Петербургский «Зенит» одержал победу над «Уфой» в контрольном матче.
03:00
За сутки в Турции выявили более 1400 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1400 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Полиция сняла обвинения в изнасиловании с футболиста «Челси» Хадсона-Одои
Полузащитник английского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заявил, что полиция сняла с него обвинения в изнасиловании.
03:00
В Париже задержали 26 человек на акции протеста против расизма
Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали 26 человек, участвовавших в несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия.
03:00
Жена игрока «Зенита» Смольникова призналась, что ей надоел футбол
Супруга защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Екатерина рассказала о своём отношении к футболу.
03:00
Трамп рассказал об американской гиперзвуковой ракете
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что гиперзвуковая ракета США будет способна поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.
03:00
Дебютный поединок российского бойца Богатова в UFC состоится 11 июля
Дебют российского бойца смешанных единоборств Романа Богатова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) состоится 11 июля.
03:00
Из Британии в Москву вывозным рейсом вылетели 217 человек
В Москву из Лондона вывозным рейсом вылетели 217 человек. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Великобритании Кирилл Соколов-Щербачёв.
03:00
Новый тренер «Локомотива» Николич высоко оценил потенциал команды
Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич считает, что у железнодорожников есть большой потенциал.
03:00
В Италии за сутки скончались 55 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались 55 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.