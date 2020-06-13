Independent: запросы в Google сигнализируют о второй волне COVID-19 в США

В последние дни американцы всё чаще делают в Google запросы, связанные с коронавирусом, сообщает The Independent. По мнению издания, подобные тенденции могут указывать на то, что стране может грозить вторая волна инфекции.

В последние дни американцы всё чаще ищут в Google такие термины, как «симптомы COVID-19» и «тест на COVID-19 рядом со мной». Подобные тенденции онлайн-поиска могут указывать на то, что в стране уже на подходе вторая волна инфекции, пишет The Independent.

Тревожный тренд появился на фоне смягчения ограничений в США, несмотря на то, что уровень заражения не снижается столь же значительно, как в других странах, выходящих из карантина. При этом Америка продолжает лидировать по числу подтверждённых случаев коронавируса и накануне официально преодолела планку в 2 млн., напоминает издание.

Более внимательное изучение тенденций Google в отдельных штатах за последние семь дней показывает, откуда поступает большинство запросов. Это может потенциально сигнализировать о новых и появляющихся «горячих точках» COVID-19, считает The Independent.

Данные поиска коррелируют с увеличением числа новых подтверждённых случаев заражения в штатах, где делалась большая часть запросов. Как в Аризоне, так и в Южной Каролине, которым ранее удавалось избежать значительной вспышки, количество заболевших за последние семь дней возросло.

Общенациональный поиск других терминов, которые могут указывать на новую волну инфекции, также увеличился в последние дни. Хотя с конца мая число новых случаев коронавируса в США слегка выросло, заметного роста пока не произошло. Это может быть связано с задержкой между проявлением симптомов и фактическим тестом на COVID-19, рассуждает издание.

Ранее Google пытался предсказать такие тенденции с помощью проекта nowcast, который был запущен в 2008 году. В статье, опубликованной в научном журнале Nature в то время, объяснялось, как закономерности поисковых запросов позволяют оценить распространение гриппа за две недели, прежде чем его зарегистрируют официальные органы.

Эта инициатива Google открывала потенциальные возможности для спасения жизней. Но к 2015 году проект был закрыт после того, как он не смог предвидеть массовую вспышку гриппа, обращает внимание The Independent.