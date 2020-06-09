NYT: в США завершилась охота за «сокровищами Фенна» стоимостью в $2 млн

Неизвестный кладоискатель в Скалистых горах в США нашёл сундук, наполненный золотыми самородками, монетами, сапфирами, бриллиантами и артефактами доколумбовой эпохи, закопанный там коллекционером Форрестом Фенном, передаёт The New York Times. Отмечается, что за десять лет охоты за «сокровищами Фенна» погибли два человека, а жизни других людей нередко оказывались под угрозой.

Охота за так называемыми «сокровищами Фенна» завершилась, после того как неизвестный кладоискатель нашёл в Скалистых горах в США сундук с драгоценностями, спрятанный там десять лет назад коллекционером и ветераном Вьетнамской войны Форрестом Фенном, сообщает The New York Times.

По словам самого Фенна, с ним связался некий мужчина, пожелавший не раскрывать свою личность, и сообщил, что обнаружил бронзовый сундук, наполненный золотыми самородками, редкими монетами, сапфирами, бриллиантами, артефактами доколумбовой эпохи и другими ценными предметами общей стоимостью около $2 млн. В подтверждение своих слов мужчина прислал фотографию сундука.

«Мне неизвестно, кто его нашёл, но к точному месту его привело стихотворение из моей книги», — заявил 89-летний американец. Подсказки, где искать клад, были зашифрованы в стихотворениях в опубликованной им в 2010 году автобиографии «Страсть погони».

Как пишет NYT, ветеран Вьетнамской войны и бывший руководитель галереи Фенн, вынашивал идею несколько десятилетий, после того как ему диагностировали рак почки. Изначально он планировал, что его останки будут закопаны вместе с сокровищами, но оправившись от болезни, принял решение запрятать сундук, чтобы дать семьям повод «слезть с диванов».

При этом по крайней мере два человека погибли, пытаясь следовать за его подсказками. Некоторые обвинили Фенна в том, что он поставил под угрозу жизни людей, предложив им «донкихотское приключение». Ранее, опасаясь новых смертей, начальник полиции штата Нью-Мексико Пит Кассетас призвал Фенна остановить эту охоту за кладом.

«Люди приезжают из других штатов и других частей света, чтобы найти это неуловимое сокровище, которое может существовать, а может и не существовать, опираясь лишь на несколько зацепок», — предупреждал Кассетас, полагая, что кладоискатели недооценивают опасность скалистой местности штата.

Тем не менее Фенн остановить охоту отказался. «Если кто-то утонет в бассейне, мы не должны сливать из него воду. Мы должны учить людей плавать», — заявил коллекционер.

«В результате этой охоты погибли два человека, и многие другие оказались под угрозой, и мы рады, что она закончилась», — отметил пресс-секретарь полиции штата Нью-Мексико Дасти Франциско.

На своём сайте Фенн поблагодарил всех искателей острых ощущений, пытавшихся найти сундук на протяжении многих лет. «Поздравляю тысячи людей, принявших участие в поисках, и надеюсь, что они и в дальнейшем будут увлечены перспективой других открытий», — приводит NYT слова американца.