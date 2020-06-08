«Сторонники холодной войны» в Брюсселе и Вашингтоне не заинтересованы в конструктивном диалоге с Россией, пишет Contra Magazin. Единственное, что их волнует, это увеличение налоговых поступлений в оборонный бюджет. СМИ же им в этом подыгрывают, утаиваю от своих читателей и зрителей правду о мирных намерениях Москвы.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что сейчас как никогда очевидна необходимость восстановления нормальных рабочих контактов по военной линии между его страной и НАТО, сообщает Contra Magazin. Он также напомнил, что Москва сформулировала целый ряд предложений о том, что можно сделать для предотвращения опасных военных инцидентов и неправильного понимания намерений друг друга на линии соприкосновения, но так и не дождалась содержательной реакции со стороны альянса.
У этой военной организации нет позитивной повестки дня для Совета Россия — НАТО (СНР), потому что она заморозила сотрудничество с Кремлём, сетует дипломат. Страны альянса предлагают обсуждать в рамках СНР ситуацию на Украине, но это делать бессмысленно, ведь НАТО не играет никакой роли в урегулировании внутриукраинского конфликта, отметил Грушко. К тому же он напомнил, что эта тема постоянно обсуждается в Постоянном совете ОСБЕ, а также нормандском формате.
Политическое руководство в Москве действительно думает, что со «сторонниками холодной войны» в Брюсселе в Вашингтоне можно вести нормальные переговоры и добиться в общении с ними дипломатических успехов, пишет издание. Но, по-видимому, там не понимают, что курс американских властей, а также НАТО заключается в том, чтобы сохранить военно-промышленный комплекс и с помощью искусственных угроз перенаправлять деньги американских и европейских налогоплательщиков в карманы тех, кто извлекает выгоду из войн и кризисов.
При этом европейские СМИ участвуют в этой «грязной игре», игнорируя конструктивные предложения вести диалог. От читателей и зрителей пытаются скрыть заявления Грушко, потому что им нельзя знать, что Россия — не враг, как это им внушают элиты, объясняет Contra Magazin.
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