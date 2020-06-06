WSJ: Трамп поручил сократить военное присутствие США в Германии на 9,5 тыс. человек

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Standard: в Австрии раскритиковали план по перестройке дома Гитлера в полицейский участок Der Standard
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Всё недоступнее и дороже — Guardian о кризисе детских садов в США Guardian
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WP: экс-глава Пентагона раскритиковал Трампа за попытки «расколоть американское общество» Washington Post
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«Настрой воина»: Business Insider рассказал, как американских полицейских учат убивать не колеблясь Business Insider
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France 24: держать дистанцию — туристические места Италии начали принимать туристов по новым правилам France 24
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New York Times: Обама поддержал протестующих в США и призвал к реформе полиции New York Times
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wPolityce: канал через Балтийскую косу оказался «под обстрелом» польской оппозиции и России wPolityce.pl
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Болсонару заявил о возможном выходе Бразилии из ВОЗ вслед за США
Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил, что страна может прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по примеру Соединённых Штатов.
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Американские конгрессмены выступили против присутствия России в G7
Группа американских когрессменов-демократов выступила против присутствия России в G7. Об этом говорится в направленном госсекретарю США Майку Помпео письме конгрессменов.
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Губернатор Калифорнии поручил не обучать в полиции удушающему приёму
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что распорядился убрать из стандартов обучения полицейских штата освоение техники удушающего захвата.
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Автомобили судебных приставов и ФСИН оснастят спецсигналами
Президент России Владимир Путин расширил перечень госорганов, на транспортные средства которых могут быть установлены устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, включив в него Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
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При пожаре в доме в Иркутской области погибли четверо детей и взрослый
В Зиминском районе Иркутской области произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли четверо детей и их отец, а также пострадала мать несовершеннолетних. Об этом сообщила мэр района Наталья Никитина.
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Захарова заявила о росте числа желающих уехать из США после протестов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила увеличение спроса на вывозные рейсы из США среди россиян после начала беспорядков в американских штатах.
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В Дагестане в результате стрельбы пострадали два человека
В дагестанском Кизляре в результате стрельбы пострадали два местных жителя, они госпитализированы. Полиция ведёт поиск стрелявших, сообщили в пресс-службе регионального МВД России.
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СБ ООН продлил действие оружейного эмбарго в Ливии
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия в Ливию.
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Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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Мишустин поздравил премьера Белоруссии с назначением на должность
Российский премьер Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением на должность премьер-министра Белоруссии.
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Минздрав предложил проект с изменениями порядка медосмотра водителей
Минздрав России представил проект приказа с изменениями порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
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Франция заявила о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Северной Африке
Главарь террористической группировки «Аль-Каида в Исламском Магрибе»* Абдельмалек Друкдаль ликвидирован в Мали в ходе спецоперации французских вооружённых сил и их союзников, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
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Минюст положительно оценил принятые в России противоэпидемические меры
Минюст России признал соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавируса.
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«Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого жёстко высказалась о протестах в США
Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» разорвал контракт с полузащитником Александаром Катаи через два дня после того, как его жена раскритиковала протестующих в США из-за гибели афроамериканца.
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СМИ: Футболист сборной Хорватии Бадель близок к переходу в «Локомотив»
Полузащитник римского «Лацио» и сборной Хорватии по футболу Милан Бадель близок к переходу в московский «Локомотив».
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Путин подписал указ о переходе Ростуризма в прямое подчинение кабмину
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное агентство по туризму переходит в прямое подчинение российскому правительству.
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Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров погибла в результате падения из окна
Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров, представительница Молдавии Елизавета Медвецки погибла в Кишинёве.
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В Москве умерли ещё 58 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 58 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
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В Белгородской области 6 июня откроются летние кафе и парки
В Белгородской области с 6 июня введут ряд послаблений режима ограничений. Откроются парки, летние кафе, музеи и стадионы.
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Тренер группы Тутберидзе рассказала об особенностях работы с юными фигуристами
Тренер по фигурному катанию Алёна Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе, рассказала о подготовке юных спортсменок.
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За сутки в Турции выявили 930 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 930 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
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Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»
Бразильский футбольный клуб «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с бывшим нападающим московского ЦСКА Вагнером Лавом.
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Омская область переходит на второй этап снятия ограничений
Региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области принял решение о переходе на второй этап смягчения мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона
Федерация футбола Италии (FIGC) утвердила правило о разрешении проводить по пять замен в матчах Серии А до конца нынешнего сезона.
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Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
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Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России
Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
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Террористы обстреляли населённые пункты в сирийском Алеппо
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Алеппо.
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Хоккеист Панарин: некоторые негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в соцсетях.
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В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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Число скончавшихся с коронавирусом в Британии превысило 40 тысяч
В Великобритании сообщили о смерти ещё 357 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 40 261, сообщает Sky News со ссылкой на данные Минздрава.
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Сёмин объявил о начале выпуска спортивной одежды
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что начал запуск спортивной одежды.
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В Москве 6 июня начнётся книжный фестиваль «Красная площадь»
В Москве 6—8 июня пройдёт книжный фестиваль «Красная площадь», в котором будут сочетаться онлайн- и офлайн-программы.
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Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
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Воробьёв оценил возможность открытия ТЦ в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» оценил возможность открытия торговых центров в регионе.
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Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности
Немецкая футбольная Бундеслига оштрафовала полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо за нарушение правил карантина во время пандемии коронавируса.
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Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице. Он допустил, что «на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьёзные продвижения вперёд».
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Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из команды
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
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WSJ: Трамп приказал сократить присутствие военных США в Германии
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9500 военнослужащих США, пишет газета The Wall Street Journal.
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СМИ: «Зенит» намерен продлить контракт с Жирковым
Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует продлить контракт с 36-летним защитником Юрием Жирковым ещё на один сезон.
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Российские пловцы приступили к тренировкам на базе «Озеро Круглое»
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что национальная команда приступила к тренировкам в бассейне на базе «Озеро Круглое».
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Минздрав назвал «тревожные» регионы из-за ситуации с коронавирусом
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какие регионы вызывают тревогу в связи с коронавирусом.
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Росстат сообщил о динамике цен на крупы в мае
В Росстате рассказали о динамике цен на крупы в мае. Так, согласно данным ведомства, цены на гречку выросли на 6,3%.
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Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
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В «Тамбове» рассказали про переговоры о переезде в Нижний Новгород
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что ведутся переговоры с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в городе.
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В Йемене стрингеру RT угрожают убийством
В Йемене стрингеру RT Arabic Салаху Аль Аклю угрожают убийством, об этом сообщила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
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Уткин провёл параллель между Загитовой и акулой
Известный спортивный журналист Василий Уткин сравнил олимпийскую чемпионку 2018 года по фигурному катанию Алину Загитову с акулой.
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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с послом Египта в Москве Ихабом Насром.
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Теннисист Хачанов заявил, что вернулся к тренировкам
Российский теннисист Карен Хачанов, который находился на самоизоляции в Москве, заявил, что возобновил тренировки на корте.
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Владелец магазина из США рассказал о ситуации в стране
Владелец магазина в Морроу Марлон Грант рассказал о ситуации в США.
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В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.