WSJ: Трамп поручил сократить военное присутствие США в Германии на 9,5 тыс. человек

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сократить к сентябрю американский военный контингент в Германии на 9,5 тыс. человек, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, на данный момент на немецкой территории размещены на постоянной основе 34,5 тыс. военнослужащих.

В результате этого шага общая численность американского контингента в Германии должна уменьшится до 25 тыс. военных.

Как сообщает издание со ссылкой на неназванных официальных лиц, об этих изменениях говорится в меморандуме, подписанном недавно советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Один из осведомлённых источников заявил, что этот вопрос обсуждался администрацией Трампа с сентября прошлого года и что нынешнее решение не связано с недавним отказом немецкого канцлера Ангелы Меркель участвовать в саммите G7, который планировалось провести в Вашингтоне в конце июня.

Между тем Америка идёт на сокращение военного контингента на фоне острой напряжённость в отношениях между США и Германией, которая спровоцирована, среди прочего, и низким уровнем расходов Берлина на военные нужды.

Министр обороны Германии в прошлом году пообещала увеличить эти расходы до 2% ВВП, как того требует НАТО, но только к 2031 году, пишет The Wall Street Journal.