Welt: Меркель дистанцировалась от Трампа и отказалась идти на пятый срок

В своём телевизионном интервью Ангела Меркель назвала политический стиль Дональда Трампа «очень противоречивым», пишет Die Welt. Как отмечает издание, тем самым она официально дистанцировалась от Трампа. Кроме того, Меркель категорически исключила возможность того, что она останется ещё на один срок на посту канцлера Германии.
Отвечая в рамках телевизионного интервью на вопрос о роли Дональда Трампа в эскалации насилия в США, Ангела Меркель назвала политический стиль американского президента «очень противоречивым», пишет Die Welt.
Канцлер ФРГ заявила, что американское общество очень поляризовано и в нём существует «запрос на политику, которая пытается объединять и примирять». Кроме того, она отметила, что расизм существует везде, в том числе в Германии.
Издание отмечает, что перед тем, как ответить на вопрос, доверяет ли она по-прежнему Дональду Трампу, Меркель сделала небольшую паузу, после чего сказала, что сотрудничает с избранными президентами, в том числе с американским. Как отмечает издание, от наблюдателей и раньше не скрывалось определённое дистанцирование немецкого канцлера от Трампа: на прошлой неделе она отказалась принимать приглашение на саммит G7 в Вашингтоне. Официальной причиной отказа Меркель назвали пандемию коронавируса, однако в правительственных кругах говорили о том, что канцлер также хотела избежать вовлечения в американский внутренний конфликт из-за совместного фото с Трампом. По мнению Die Welt, слова Меркель в интервью означают, что теперь она официально обозначает дистанцию с Дональдом Трампом.
Кроме того, в интервью Меркель категорически исключила возможность ещё одного своего срока на посту канцлера, пишет издание. «Нет, нет. Конечно, нет», — приводит Die Welt ответ Меркель. По словам канцлера, это решение окончательное.
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