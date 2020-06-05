Le Parisien: после убийства Флойда на Трампа ополчился весь мир

Мировые лидеры в один голос осудили убийство чернокожего белым полицейским в США и реакцию на это событие Дональда Трампа, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, на этот раз критика в адрес главы Белого дома звучит громче, чем обычно, поскольку главы других стран ждут поражения Трампа на предстоящих выборах и уже не опасаются за последствия своих слов.

«Иногда молчание говорит красноречивее слов», — пишет Le Parisien, имея в виду 20-секундную тишину, последовавшую за вопросом об отношении канадского премьера Джастина Трюдо к подходу Дональда Трампа к протестам в США. После «бесконечной» паузы Трюдо смог ответить только то, что «с ужасом» наблюдает за «бурей», сотрясающей Америку после убийства чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским в Миннеаполисе. «Сейчас время объединять людей», — прокомментировал глава канадского правительства, не упомянув имени американского президента.

Помимо Трюдо, никогда не скрывавшего неприязни к своему коллеге из США, «пустить стрелу» в «смутьяна» из Белого дома не упускает возможности и остальной мир, отмечает издание. «Возмутительно», «непростительно», — так охарактеризовал смерть Флойда английский «друг» Трампа Борис Джонсон. «Моё послание президенту Трампу и кому бы то ни было в США заключается в том, что расизму и насилию на расовой почве нет места в нашем обществе, и я уверен, что этого мнения по большей части придерживается весь мир», — заявил британский премьер.

В Ватикане американского президента «никогда не считали святым», иронизирует издание. Доказательством стало заявление папы Франциска в среду. «Мы не можем ни терпеть, ни закрывать глаза на любую форму расизма и отчуждения и претендовать на защиту святости каждой человеческой жизни», — подчеркнул понтифик, назвав расизм «грехом».

Ангела Меркель, хотя и не вошла в список мировых лидеров, открыто раскритиковавших главу Белого дома, тем не менее отказалась принять участие в саммите «Большой семёрки», который Дональд Трамп надеялся провести в июне в Вашингтоне, сославшись на пандемию. На взгляд автора статьи, несмотря на принесённые канцлером Германии извинения, в её отказе можно было углядеть «пощёчину» американскому президенту, отношения с которым у Меркель не сложились с момента его вступления в должность.

Ругаемый Трампом на все лады Европейский союз отплатил ему той же монетой устами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. «Здесь, в Европе, мы так же потрясены и встревожены смертью Джорджа Флойда, как и население Соединённых Штатов», — заявил он. В том же духе высказались и обычно осторожный генсек ООН Антониу Гутерреш, и привычные «враги дяди Сэма» — Россия, Иран и Китай.

Хотя мировые лидеры не вчера открыли для себя резкие высказывания Трампа и порой жёстко отвечали на них, никогда ещё огонь критики не разгорался так ярко, замечает издание. «Определённо, что-то поменялось, но почему?» — задаётся вопросом газета.

«Лидеры, вероятно, делают ставку на возможное поражение Трампа», — предполагает историк Томас Снегарофф. Соперник Трампа демократ Джо Байден уже несколько месяцев удерживает преимущество в 5—7 пунктов, согласно опросам, и является фаворитом президентской гонки в США. Кроме того, как отмечает американист, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель почувствовали своего рода «освобождение», поняв, что их слова никак не влияют на решения Трампа. «Какой смысл пытаться скруглить углы и прогибаться перед ним, если это не возымеет никакого эффекта, а возможно, и закончится ответным унижением. Так происходило с каждым руководителем, имевшим дело с Трампом!» — напоминает специалист.

С этим мнением согласен директор исследовательских программ фонда исследований общественного мнения Ipsos Матье Галлар. По его словам, мировые лидеры поняли, что становиться объектом критики Трампа контрпродуктивно в глазах собственного общественного мнения, а значит, в их интересах «продемонстрировать своё несогласие». При этом, как подчёркивает эксперт, отпор Трампу обычно проходит без последствий: «американский президент много говорит, даже угрожает, но мало делает».

Кроме того, как поясняет эксперт, речи Трампа, направленные против элит как в Вашингтоне, так и в остальном мире, по большей части произносятся для собственного электората. В глазах республиканца внешняя политика — прежде всего инструмент, обслуживающий внутриполитические интересы, тем более с приближением выборов. Неважно, каков имидж президента, значение имеют только избиратели, приобретённые или желанные. «Трампу всё равно, нравится он миру или нет. Даже наоборот, проявление дружелюбия — признак слабости», — отмечает Снегарофф.

Что касается Франции, её президент долгое время верил, что сможет установить особые отношения со своим «нетипичным коллегой», и «обрабатывал» Трампа, однако не добился на этом поприще результатов. С начала протестов в США и реакции на них Трампа Париж сохраняет молчание и ведёт себя осторожно по сравнению с другими столицами, замечает издание.

В высших кругах французской власти ощутимо замешательство, как будто отношения с США в стиле «я тебя люблю, я тебя тоже нет» всё ещё важны, пишет Le Parisien. Кроме того, выступления против полицейского насилия в Париже во вторник вечером по призыву сестры убитого чернокожего француза, вероятно, удерживают Францию от нравоучений, заключает автор статьи.