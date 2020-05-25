Die Welt: в Совете Европы привлекли внимание к угрозе биологических атак после пандемии

В будущем мир может столкнуться с угрозой терактов с применением биологического оружия, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление экспертов Совета Европы. В комитете Совета по борьбе с терроризмом отметили, что террористы, вероятно, извлекут уроки из нынешней пандемии, показавшей уязвимость общества к вирусным инфекциям.
Эксперты по безопасности из Совета Европы предупредили об опасности террористических атак с использованием биологического оружия, пишет Die Welt. «Пандемия коронавируса показала, насколько уязвимо современное общество к потрясениям, вызываемым вирусными инфекциями», — приводит издание отрывок из заявления комитета Совета Европы по борьбе с терроризмом.
По мнению экспертов, нет оснований полагать, что террористы забудут урок, преподнесённый пандемией; кроме того, отмечается, что подобной опасности будут подвержены абсолютно все страны. Впрочем, пишет Die Welt, немецкие спецслужбы пока не обнаруживали каких-либо намёков на подготовку к такого рода атакам.
В заявлении Совета Европы также говорится, что при теракте с использованием биологического оружия, ущерб для людей и экономики может значительно превышать ущерб, наносимый «обычными» терактами. В связи с этим эксперты потребовали выработку скоординированного ответа европейских государств на эту угрозу. Комитет Совета Европы по безопасности также предложил отрабатывать борьбу с биологическим оружием в ходе военных учений.
Издание напоминает, что в начале апреля Генсек ООН Антониу Гутерреш предупреждал о растущей опасности возникновения биологического террора, целью которого будет провоцирование пандемии.
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