112: Украине предложили организовать семинары для борьбы с антисемитизмом среди полицейских

В посольстве Израиля на Украине предложили проводить семинары, направленные на борьбу с антисемитизмом среди сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает «112 Украина», в посольстве также добавили, что Украине необходимо принять определение антисемитизма на законодательном уровне.
На Украине могут организовать семинары, которые будут направлены на борьбу с антисемитизмом среди сотрудников правоохранительных органов. Как передаёт «112 Украина», об этом заявили в посольстве Израиля на Украине.
При этом в посольстве добавили, что Украине необходимо принять определение антисемитизма на законодательном уровне.
«Председатель Национальной полиции Украины заверил посла Джоэла Лиона, что начато расследование и автор антисемитского требования передать личные данные ортодоксальных евреев Коломыи понесёт наказание», — говорится в сообщении посольства.
Как напоминает канал, ранее директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский на своей странице в Facebook сообщил, что в Ивано-Франковской области полиция сделала запрос на копию устава ортодоксальной еврейской общины и личные данные её участников, а также списки обучающихся в вузах города Коломыя. В полиции запрос объяснили борьбой с транснациональными и этническими преступными группировками.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что легкоатлеты Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене запросили у организации письма для получения нейтрального статуса в World Athletics.
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошёл пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Отмечается, что «происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на четвёртом, пятом и шестом этажах».
В Совете Федерации систематизировали предложения регионов по усовершенствованию мер поддержки малого и среднего бизнеса. Соответствующие письма глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов направит премьер-министру России Михаилу Мишустину и помощнику президента России Максиму Орешкину.
Сербский специалист Марко Николич, которого в прессе называют главным претендентом на пост главного тренера московского «Локомотива», заинтересован, чтобы в его будущий клуб перешёл полузащитник сборной Хорватии по футболу и итальянской «Фиорентины» Милан Бадель.
Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко пожелал скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову, отцу действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Следственный комитет предъявил в окончательной редакции обвинение предпринимателю Василию Бойко-Великому, передаёт ТАСС со ссылкой на адвоката Викторию Шонину. В итоговом обвинении сумма растраты при оформлении невозвратных кредитов составляет почти 89 млн рублей.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.
Главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы, руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов рассказал о процедуре переливания плазмы.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал условия для проведения второго боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил о необходимости поддержки производителей продуктов питания, столкнувшихся с трудностями из-за временного прекращения работы ключевого корпоративного потребителя — туристической индустрии.
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне защищающий цвета французского «Пари Сен-Жермен», рассказал, как во время выступления за итальянскую «Рому» чуть не стал жертвой ДТП.
Глава ММА-промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.