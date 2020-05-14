112: Украине предложили организовать семинары для борьбы с антисемитизмом среди полицейских

В посольстве Израиля на Украине предложили проводить семинары, направленные на борьбу с антисемитизмом среди сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает «112 Украина», в посольстве также добавили, что Украине необходимо принять определение антисемитизма на законодательном уровне.

На Украине могут организовать семинары, которые будут направлены на борьбу с антисемитизмом среди сотрудников правоохранительных органов. Как передаёт «112 Украина», об этом заявили в посольстве Израиля на Украине.

При этом в посольстве добавили, что Украине необходимо принять определение антисемитизма на законодательном уровне.

«Председатель Национальной полиции Украины заверил посла Джоэла Лиона, что начато расследование и автор антисемитского требования передать личные данные ортодоксальных евреев Коломыи понесёт наказание», — говорится в сообщении посольства.

Как напоминает канал, ранее директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский на своей странице в Facebook сообщил, что в Ивано-Франковской области полиция сделала запрос на копию устава ортодоксальной еврейской общины и личные данные её участников, а также списки обучающихся в вузах города Коломыя. В полиции запрос объяснили борьбой с транснациональными и этническими преступными группировками.