Onet: трудоустройство украинцев в Польше обернулось смертью работника и тюрьмой для работодателя

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Столтенберг: ядерное оружие НАТО защищает мир и свободу Frankfurter Allgemeine
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Sunday Times рассказала, как «ковбойская операция» в Венесуэле превратилась в фарс Sunday Times
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CNBC: следующий удар по человечеству — после коронавируса миллионам людей грозит туберкулёз CNBC
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Климкин: у России нет морального права праздновать День Победы Еспресо ТВ
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Семьям погибших при пожаре в Петербурге выплатят по миллиону рублей
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что власти города выплатят по миллиону рублей семьям пациентов, погибших при пожаре в больнице Святого Георгия.
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Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
Украинский борец Богдан Грицай, ранее предложивший боксёру Александру Усику провести бой без правил, отказался выступать на условиях своего оппонента.
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СМИ: «Барселона» не интересуется Алексеем Миранчуком
«Барселона» не интересуется Алексеем Миранчуком вопреки сообщениям в испанской прессе.
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В Молдавии за сутки выявили 159 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтверждено 159 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 5154.
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В Москве проконтролируют соблюдение санитарных норм на стройках
Мэр Москвы Сергей Собянин наделил Мосгосстройнадзор полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм на стройках в городе.
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Чемпионами России по водному поло объявлены «Синтез» и «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»
Федерация водного поло России (ФВПР) заявила о досрочном завершении чемпионатов страны среди мужчин и женщин.
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Федун рассказал, как относится к расширению РПЛ
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.
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Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своём состоянии
Владелец ФК «Спартак» Леонид Федун, заболевший коронавирусом, рассказал о своём состоянии.
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ФАС получила жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявили, что ведомство начало получать жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток.
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Тихонов выразил недоумение по поводу возможного ухода Сёмина из «Локомотива»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Енисея» Андрей Тихонов высказался о возможном уходе Юрия Сёмина из «Локомотива».
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В Совфеде оценили заявление об «угрозе» России для Польши
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT новую Стратегию национальной безопасности Польши, согласно которой главной угрозой для республики является «неоимперская политика» России.
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В Москве цифровой пропуск можно снова получить по смс
Получить цифровой пропуск для передвижения на транспорте по Москве снова стало возможным с помощью отправки смс на короткий номер 7377.
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Мэр Лондона высказался против проведения матчей АПЛ в городе
Мэр Лондона Садик Хан выступил против проведения матчей АПЛ в столице в ближайшее время.
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Драчёв сообщил об ошибках в документах об утверждении тренеров сборной России по биатлону
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что в документах на согласование с Министерством спорта кандидатов в тренерский штаб сборной России были допущены ошибки.
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В Британии за сутки скончались 627 человек с COVID-19
В Великобритании за сутки скончались 627 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Больница Святого Георгия восстановила работу после пожара
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в реанимационном отделении произошёл пожар, полностью восстановила свою работу.
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В Новгородской области расширили список сфер, пострадавших от COVID-19
В Новгородской области расширили список сфер, пострадавших от коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Никитин.
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Эксперт оценил исследование о рынке легковых автомобилей в России
Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто оценил исследование Ассоциации европейского бизнеса, согласно которому в апреле 2020 года, когда в России были приняты ограничительные меры из-за коронавируса, снижение продаж на рынке легковых автомобилей составило 72,4%.
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Афганским силовикам приказали перейти к наступлению на «Талибан»
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым подразделениям страны перейти к «наступательной борьбе» с радикальным движением «Талибан»*.
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Главы Минэнерго России и США обсудили стабилизацию рынка нефти
Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.
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В ОП оценили новые меры поддержки семей с детьми в России
Заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Сергей Рыбальченко оценил новые меры поддержки.
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IBU в начале июня обсудит вопрос восстановления СБР
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на ближайшем заседании обсудит процесс восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР).
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В Госдуме оценили важность масочного режима во время пандемии COVID-19
Депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич оценил важность масочного режима во время пандемии коронавируса.
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Эпидемиолог дал рекомендации по ношению медицинских масок
Директор Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 1-го МГМУ имени И.М. Сеченова, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения академик РАН Николай Брико дал рекомендации по ношению медицинских масок.
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В Ижевске появится Центр по поддержке добровольчества
В ноябре в Ижевске откроется Центр по поддержке добровольчества. Его построят на грантовые средства всероссийского конкурса «Регион добрых дел» по нацпроекту «Образование».
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В Совфеде оценили меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии
Член Совета Федерации Сергей Калашников оценил меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии.
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В стратегии нацбезопасности Польши политику России назвали угрозой
Главной угрозой для Польши является «неоимперская политика» России, говорится в новой Стратегии национальной безопасности республики, которую 12 мая утвердил польский лидер Анджей Дуда.
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Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны начать использовать отрицательные ставки.
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СМИ: Ferrari объявит о контракте с Сайнсом в течение 48 часов
Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari объявит о подписании контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом в ближайшие дни.
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Росавиация подсчитала снижение пассажиропотока российских авиакомпаний
Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в апреле снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 91,8%.
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НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
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Арутюнян рассказал, как строится его работа в условиях пандемии
Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, как строится его работа в условиях пандемии коронавируса.
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В МЧС рассказали о дезинфекции лечебных и образовательных учреждений
В МЧС России заявили, что в стране более 1,7 тыс. лечебных и образовательных учреждений уже прошли специальную санитарную обработку в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Арутюнян: Орсер совершил подвиг уже тогда, когда согласился тренировать Медведеву
Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мыслями о том, с какими сложностями сталкиваются тренеры, когда к ним приходит новый фигурист.
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Эксперт оценил планы по поддержке предпринимателей
Адвокат Вячеслав Косаков оценил планы по поддержке предпринимателей.
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МЧС предупредило о сильном ветре в Московском регионе
В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что гроза с сильным ветром ожидается во вторник, 12 мая, в Москве.
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Рошаль дал рекомендации по здоровому образу жизни во время режима самоизоляции
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль дал рекомендации по здоровому образу жизни во время режима самоизоляции.
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Фельдшер из Южно-Сахалинска оценила ситуацию с COVID-19
Фельдшер городской поликлиники Южно-Сахалинска Дарья Иванова оценила ситуацию с COVID-19.
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СМИ: Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука
Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу дал своё согласие на трансфер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.
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Жителя Удмуртии оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Житель Удмуртии оштрафован на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.
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В Крыму составили 164 протокола о нарушении режима самоизоляции за сутки
В Крыму составили 164 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции за сутки.
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Суд арестовал организатора загоревшегося хосписа в Красногорске
Суд принял решение отправить под стражу организатора загоревшегося частного хосписа в Красногорске.
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Голикова назвала число безработных в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что количество безработных в стране возросло почти вдвое, за помощью в поиске работы или за пособием обратились более 1,6 млн человек.
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В Башкирии рассказали о новом инфекционном центре
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о временном клинико-диагностическом инфекционном центре в Уфимском районе, который должен быть готов к 25 мая.
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В Хабаровском крае поисковики нашли два советских бомбардировщика
Участники отряда «АвиаПоиск» нашли в Хабаровском крае два дальних бомбардировщика ДБ-3.
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Трамп прокомментировал рост цен на нефть
Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост цен на нефть.
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В Крыму установили охранную зону природного парка «Караларский»
В Крыму определили охранную зону природного парка «Караларский», расположенного в Ленинском районе. Соответствующий указ опубликован на сайте республиканского правительства.
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В Башкирии намерены поставить на учёт все воинские памятники
В 2020 году в Башкирии планируют обследовать воинские памятники и места захоронений.
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Театр Олега Табакова объявил о приёме режиссёрских заявок
Театр Олега Табакова будет принимать режиссёрские заявки с 15 мая по 1 августа.
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Малый ракетный корабль ЧФ провёл учения в Средиземном море
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.