Onet: трудоустройство украинцев в Польше обернулось смертью работника и тюрьмой для работодателя

В середине июня 2019 года во время работы в деревообрабатывающем цехе украинскому работнику Василию С. стало плохо. Несмотря на призывы его коллег, директор цеха Гражина Ф. отказалась вызвать скорую помощь. В итоге мужчина умер, а его начальница вывезла тело в лес за 120 км. Теперь она проведёт в тюрьме год и 10 месяцев, сообщает Onet.

В пятницу районный суд в польском городе Новый Томысль огласил приговор по делу смерти украинского работника, тело которого было обнаружено в лесу. Гражданка Польши Гражина Ф, обвинённая в отказе в помощи и ненамеренном приведении к летальному исходу украинца Василия Ц., была приговорена к году и 10 месяцам лишения свободы, приговор пока не вступил в силу, сообщает Onet.

Портал также обращает внимание на то, что суд наложил на обвиняемую 8-летний запрет на трудоустройство, связанное с наймом рабочих, а также 8-летний запрет ведения собственного бизнеса по найму рабочих.

По этому делу был также обвинён Сергей Х., которого прокуратура обвинила в том, что, помогая скрыть следы преступления Гражины Ф., он препятствовал проведению уголовного расследования, но сделал это из страха перед уголовной ответственностью. Принимая это во внимание, суд приказал ему выплатить 400 дневных ставок труда.

По сведениям прокуратуры, в середине июня прошлого года во время работы в деревообрабатывающем цехе Василию С. стало плохо. Его украинские коллеги попросили директора цеха Гражину Ф. вызвать скорую помощь, но женщина заявила, что она никуда звонить не собирается, и запретила другим вызывать помощь. В какой-то момент один из сотрудников, а именно обвиняемый Сергей Х., начал реанимацию, но безуспешно. Василий С. больше не подавал никаких признаков жизни. Затем Гражина Ф. дала поручение сотрудникам прекратить работу и покинуть цех, оставив в нём тело умершего.

Прокуратура установила, что Гражина Ф. направилась в польский город Познань, чтобы арендовать автомобиль, в который по возвращении она приказала Сергею Х. погрузить тело. Коллега умершего отказался, но Гражина Ф. пригрозила, что в таком случае он не получит зарплату. Сергей Х. боялся сообщить о случившемся в полицию, так как находился в чужой стране, не знал языка и не имел трудового договора. В итоге он погрузил тело в машину, на которой Гражина Ф. отправилась в Вигровецкий повят, чтобы спрятать тело в лесу.

Труп Василия Ц. был обнаружен смотрителем леса примерно в 120 км от Нового Томысля. Вскрытие показало, что человек умер днём ранее по причине дыхательной недостаточности и нарушенного кровообращения, резюмирует Onet.