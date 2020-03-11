Корреспондент: поляку грозит год тюрьмы за оскорбления украинцев

Год тюрьмы грозит 67-летнему поляку за оскорбления украинцев. Как передаёт «Корреспондент», в Facebook он называл их «сволочами», «нищебродами» и «бандеровцами», а также заявлял, что весь украинский народ несёт ответственность за гибель поляков на Волыни в годы Второй мировой войны.

Суд в Варшаве рассматривает дело 67-летнего Анджея Л. Как пишет «Корреспондент», ему предъявили обвинения в публичных оскорблениях украинской нации.

Оскорбительные высказывания пенсионер публиковал на своей странице в соцсети несколько лет подряд. Он называл украинцев «сволочами», «нищебродами» и «бандеровцами», а также допускал антисемитские выпады в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко. Анджей Л. также заявлял, что весь украинский народ несёт ответственность за гибель поляков на Волыни в годы Второй мировой войны.

На суде пенсионер свою вину не признал, а вместо этого обвинил прокуратуру во вмешательстве в личное пространство, а Facebook сравнил с баром, в котором могут собираться единомышленники.

Обвинение требует для Анджея Л. год тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на три года. Планируется, что суд вынесет приговор уже в марте.