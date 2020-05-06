SCMP: «резкий рост» статистики по коронавирусу в России показывает, что Китаю «нельзя расслабляться»

Китай, который осторожно сворачивает карантинные меры, может оказаться под угрозой новой вспышки коронавируса благодаря «ввозу» случаев из России, сообщает South China Morning Post. По данным газеты, речь идёт о заражённых китайских гражданах, которые возвращаются домой из Москвы — из-за них новым очагом COVID-19 уже стал небольшой посёлок Суйфыньхэ, расположенный на китайско-российской границе.

Тот факт, что Китай недавно установил 21 мая в качестве даты проведения так называемых «двух сессий» — ежегодного заседания китайского парламента — является верным знаком убеждённости властей КНР в том, что им удалось совладать с коронавирусом, пишет South China Morning Post. Между тем, несмотря на такой «смелый шаг», высказываются опасения по поводу того, что Поднебесная может оказаться под угрозой «новой волны заражений из России», где недавно был зафиксирован «резкий рост» распространения коронавирусной инфекции, констатирует корреспондент газеты.

Как отмечается в материале SCMP, о первых случаях заражения COVID-19 Москва объявила 31 января, а уже 14 февраля Россия приостановила авиасообщение с Китаем. Вместе с тем, число случаев коронавирусной инфекции в России за апрель успело вырасти с 2777 по состоянию на 1 число месяца до более 100 тыс. к его концу, подчёркивается в статье.

В Китае о первых случаях COVID-19 стало известно в декабре — и с тех пор во всём мире инфекцие заразились более 3,5 млн человек, 250 тыс. из которых погибли, продолжает корреспондент SCMP. В материковом Китае при этом было зафиксировано почти 84 тыс. случаев заражения — и хотя по поводу такой статистики существуют сомнения, тренд на спад заболеваемости в КНР практически никем не оспаривается, пишет журналист. Однако, хотя уже в марте число ежедневно регистрируемых новых случаев коронавирусной инфекции в Китае снизилось до менее 10, количество «импортных» случаев было и остаётся весьма высоким — оно обогнало число случаев локального заражения уже к 13 марта, а всего с начала пандемии «ввозных» заражений было зарегистрировано 1676.

При этом, согласно данным, собранным SCMP, в апреле главным «импортёром» COVID-19 в Поднебесную стала Россия, обогнав по этому показателю Великобританию — в этом месяце на Россию пришлось 78% всех «ввозных» случаев инфекции в КНР. «После того, как коронавирус был выявлен у целых групп торговцев средних лет с московских рынков «Люблино» и «Садовод», посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что на российской территории проживает около 160 тыс. китайцев», — говорится в материале издания.

После того, как на большей части территории КНР стали «с осторожностью» снимать карантинные ограничения, новым очагом COVID-19 в Китае как раз благодаря «ввозу» из России стал пограничный посёлок Суйфыньхэ — единственный населённый пункт в Поднебесной, где может по закону использоваться в качестве валюты российский рубль, пишет SCMP. По данным издания, в больницы с коронавирусной инфекцией попали возвращающиеся домой китайские граждане, которые сначала прилетели из Москвы во Владивосток, а затем въехали через Суйфыньхэ на территорию провинции Хэйлунцзян; после того, как в этой провинции сконцентрировалось более 60% «ввозных» случаев инфекции, власти Китая ужесточили пограничный контроль, перенаправляя «импорт» в другие провинции.