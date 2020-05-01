CGTN: возле побережья Калифорнии не у дел оказалась «целая флотилия нефтяных танкеров»
Вот такой вид сейчас открывается с побережья в южной части Калифорнии. Десятки нефтяных танкеров стоят в очереди, чтобы доставить сырьё в регион. Но только большая часть этой нефти никому не нужна.
КРИС СМИТ, главный редактор Oil & Gas Journal: Сильнее всего спрос просел в транспортном секторе — упал спрос на авиатопливо, на автомобильный бензин, на дизельное топливо для грузового и прочих видов автотранспорта.
В Лос-Анджелесе, втором по величине округе во всей Америке, зарегистрированы миллионы автомобилей. В обычное время эти машины каждый день в общей сложности проезжали бы сотни миллионов миль. Однако в условиях введённого из-за пандемии режима самоизоляции немногочисленные автомобили на дорогах и самолёты в воздухе существенно уменьшили объёмы потребления бензина и авиатоплива.
ЭДИС ТИАНШЕН, корреспондент CGTN: Неподалёку от места, где мы сейчас находимся, в районе портов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич на якоре стоят десятки нефтяных танкеров. Обычно они поставляют неочищенную нефть для различных секторов и отраслей. Но с массовым закрытием бизнесов и ограничениями на перемещение спрос на эту нефть резко снизился. Так что теперь целая флотилия танкеров просто стоит не у дел неподалёку от берега, выполняя роль резервуара для хранения нефти.
По словам экспертов, некоторым компаниям с экономической точки зрения не имеет смысла разгружать эти танкеры.
ДЖЕН САГНИЧ, эксперт по геополитике: Нефтяные предприятия, работающие в прибрежной зоне США, платят некоторым транспортным компаниям, чтобы те хранили для них нефть в море, вместо того чтобы хранить сырьё на суше, потому что на суше сейчас это обходится намного дороже.
Чем больше здесь собирается танкеров, тем больше нефти становится в резерве для цепочки поставок.
КРИС СМИТ: Нефть, которую отправили в Калифорнию, сейчас ждёт разгрузки. За ней в очереди стоит ещё один танкер, который, по всей видимости, отправили вслед за первым. За ним — добытая из земли нефть, которая ждёт отправки куда-нибудь на побережье и уже дальше в пункт назначения. Сейчас вся эта нефть накапливается, и последствия, конечно, впечатляющие.
Для маленьких и средних нефтедобывающих компаний в текущей ситуации впечатляющего мало. Существует вероятность, что они из-за кризиса могут прогореть.
Но на данный момент на протяжении какого-то времени такой вид ещё придётся наблюдать с калифорнийского побережья, пока экономический центр страны не начнёт снимать ограничения на передвижение и ведение бизнеса.
Эдис Тианшен, CGTN, Лос-Анджелес.
Дата выхода в эфир 29 апреля 2020 года.