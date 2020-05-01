CGTN: возле побережья Калифорнии не у дел оказалась «целая флотилия нефтяных танкеров»

В районе калифорнийского побережья в очередь выстроились десятки нефтяных танкеров, но из-за низкого спроса на топливо их никто не спешит разгружать, передаёт CGTN. Сейчас танкеры стоят на якоре, выполняя функцию плавучих резервуаров. По словам экспертов, нефтяным компаниям так выгоднее, потому что хранить сырьё на суше намного дороже.

Вот такой вид сейчас открывается с побережья в южной части Калифорнии. Десятки нефтяных танкеров стоят в очереди, чтобы доставить сырьё в регион. Но только большая часть этой нефти никому не нужна.

КРИС СМИТ, главный редактор Oil & Gas Journal: Сильнее всего спрос просел в транспортном секторе — упал спрос на авиатопливо, на автомобильный бензин, на дизельное топливо для грузового и прочих видов автотранспорта.

В Лос-Анджелесе, втором по величине округе во всей Америке, зарегистрированы миллионы автомобилей. В обычное время эти машины каждый день в общей сложности проезжали бы сотни миллионов миль. Однако в условиях введённого из-за пандемии режима самоизоляции немногочисленные автомобили на дорогах и самолёты в воздухе существенно уменьшили объёмы потребления бензина и авиатоплива.

ЭДИС ТИАНШЕН, корреспондент CGTN: Неподалёку от места, где мы сейчас находимся, в районе портов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич на якоре стоят десятки нефтяных танкеров. Обычно они поставляют неочищенную нефть для различных секторов и отраслей. Но с массовым закрытием бизнесов и ограничениями на перемещение спрос на эту нефть резко снизился. Так что теперь целая флотилия танкеров просто стоит не у дел неподалёку от берега, выполняя роль резервуара для хранения нефти.

По словам экспертов, некоторым компаниям с экономической точки зрения не имеет смысла разгружать эти танкеры.

ДЖЕН САГНИЧ, эксперт по геополитике: Нефтяные предприятия, работающие в прибрежной зоне США, платят некоторым транспортным компаниям, чтобы те хранили для них нефть в море, вместо того чтобы хранить сырьё на суше, потому что на суше сейчас это обходится намного дороже.

Чем больше здесь собирается танкеров, тем больше нефти становится в резерве для цепочки поставок.

КРИС СМИТ: Нефть, которую отправили в Калифорнию, сейчас ждёт разгрузки. За ней в очереди стоит ещё один танкер, который, по всей видимости, отправили вслед за первым. За ним — добытая из земли нефть, которая ждёт отправки куда-нибудь на побережье и уже дальше в пункт назначения. Сейчас вся эта нефть накапливается, и последствия, конечно, впечатляющие.

Для маленьких и средних нефтедобывающих компаний в текущей ситуации впечатляющего мало. Существует вероятность, что они из-за кризиса могут прогореть.

Но на данный момент на протяжении какого-то времени такой вид ещё придётся наблюдать с калифорнийского побережья, пока экономический центр страны не начнёт снимать ограничения на передвижение и ведение бизнеса.

Эдис Тианшен, CGTN, Лос-Анджелес.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2020 года.