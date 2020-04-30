France 24: коронавирусный кризис может лишить пропитания 1,6 млрд людей, предупреждают в ООН

Экономические последствия пандемии коронавируса особенно сильно ударят по теневому сектору экономики, в котором заняты 60% всей мировой рабочей силы, сообщает France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, по оценке Международной организации труда ООН, потерять работу — а значит, по сути, и пропитание — в результате нынешнего кризиса могут до 1,6 млрд работников теневого сектора.

Быть может, мы сейчас и в одной лодке — но некоторым от коронавирусного кризиса приходится тяжелее остальных. Во всём мире 6 из 10 работников зарабатывают на жизнь в теневом секторе экономики, трудясь без доступа даже к самым базовым защитным средствам и не имея возможности перейти на удалённый режим работы. Для многих из них карантинные меры оборачиваются полной утратой доходов.

Согласно новому докладу Международной организации труда ООН, в этом году потерять средства к существованию в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса могут до 1,6 миллиарда работников, занятых в теневом секторе.

ГАЙ РАЙДЕР, генеральный директор Международной организации труда: По нашим оценкам, средний доход работников теневого сектора экономики по всему миру сократился на 60 процентов — а речь ведь о людях, которые и так немного зарабатывают. Таким образом, самые уязвимые люди сейчас отчаянно нуждаются в международной солидарной поддержке просто для того, чтобы выжить.

Согласно оценке, содержащейся в докладе организации, доход работников теневого сектора сократился во всём мире на 60 процентов ещё в первый месяц кризиса. Среди наиболее пострадавших регионов — Африка и Америка, где сокращение составило 81 процент, а также Европа и Средняя Азия, где доходы упали на 70 процентов. Сильнее всего были затронуты такие сектора, как гостиничный бизнес, розничная торговля и обрабатывающая промышленность.

Гендиректор МОТ предупредил, что для миллионов работников теневого сектора, у которых нет ни сбережений, ни доступа к кредитованию, подобное сокращение будет равносильно полной потере пропитания, защищённости — и будущего.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2020 года.