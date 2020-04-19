Bild: ошибка алгоритма — учёные NASA чуть не проглядели «вторую Землю»

Из-за ошибки компьютерного алгоритма NASA чуть было не проглядело планету с благоприятными для проживания человека условиями, сообщает Bild. Компьютер несколько лет назад отсортировал её как непригодную для жизни. Ошибку удалось обнаружить только сейчас. К тому же не исключено, что это не единственный программный сбой.
NASA обнаружило самую похожую на Землю планету, и годами об этом не знало. Вот так, возможно, выглядит каменистая планета Kepler-1649c. В плане температуры и величины она очень похожа на нашу Землю. Несколько лет назад её обнаружил принадлежащий NASA телескоп Kepler.
До октября 2018 года космический телескоп искал новые планеты. Но, видимо, в работе компьютера произошла ошибка. Программное обеспечение обнаружило планету Kepler-1649c, но использованный алгоритм Robovetter её просто отсортировал. Учёные NASA только сейчас обнаружили ошибку в программе.
Kepler-1649c находится на расстоянии 300 световых лет от Земли. Она вращается вокруг звезды и получает от него 75% света по сравнению с нашим Солнцем. Следовательно, температура на Kepler-1649 может быть очень похожей на земную.
Однако абсолютно непонятно, какая на планете атмосфера. Она вращается вблизи красного карлика (1 год равен 19,5 дням на Земле). На красных карликах часто случаются извержения с высокой радиацией. Это может существенно усложнить выживание в такой атмосфере.
NASA создало рабочую группу по изучению остальных открытых планет. Учёные целенаправленно ищут планеты, которые были неправильно классифицированы. Кто знает, какие ещё тайны скрывает космос?
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