Отказ Трампа финансировать ВОЗ обозреватель Guardian приравнял к акту международного вандализма

Дональд Трамп проявил «моральную слепоту», отказавшись финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пишет на страницах The Guardian историк Лейденского университета Энди Гавторп. По его мнению, этот шаг американского президента смотрится особенно странно сейчас, когда миру необходимо объединиться в борьбе с эпидемией коронавируса.

В самый разгар пандемии коронавируса Дональд Трамп отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Его решение является «чрезвычайным актом морального самоотречения и международного вандализма». Оно выглядит особо вопиюще сейчас, когда миру крайне необходимо найти средства совместной работы для борьбы с беспрецедентной глобальной угрозой, пишет в своей статье для The Guardian историк Лейденского университета Энди Гавторп.

Глобальные проблемы требуют глобальных решений. Covid-19 не признаёт границ и представляет угрозу для здоровья в любой точке планеты. В настоящий момент страны в основном сосредоточены на сдерживании первоначальной волны внутренних вспышек. Если эти усилия увенчаются успехом, то потребуется интенсивное международное сотрудничество для получения опыта и ресурсов там, где они нужны больше всего, отмечает публицист.

ВОЗ — единственная организация в мире, имеющая разветвлённую сеть и опыт для эффективного выполнения этой задачи. И ей уже приходилось действовать результативно даже в условиях геополитического конфликта и напряжённости между ведущими странами мира.

В 1960-х и 70-х годах США и Советский Союз работали вместе, чтобы обеспечить ВОЗ ресурсами, необходимыми для искоренения оспы. В итоге эта болезнь, которая поражала около 50 млн человек в год в начале 1950-х, к 1977-му перестала угрожать человечеству.

Оспа заметно отличается от COVID-19. Но её успешное искоренение демонстрирует, на что способны международные организации, когда правительства решают отложить в сторону разногласия, чтобы справиться с общей угрозой. Решение же самой состоятельной страны в мире использовать свою власть, богатство и влияние для того, чтобы активно подрывать, а не щедро поддерживать такие усилия — это «демонстрация моральной слепоты», считает Гавторп.

«Из-за недостатка международного сотрудничества в борьбе против COVID-19 рискуют повториться ошибки Великой депрессии, когда многие страны ввели торговые барьеры в ошибочной попытке защитить свою экономику. Результатом стало ещё большее экономическое опустошение для всех и падение международного доверия», — напоминает автор статьи.

В то же время международная реакция на мировой финансовый кризис 2008 года была «скоординированной и эффективной», что ослабило влияние экономического шока. Сегодня мир сталкивается с экономическим кризисом, который может соперничать с Великой депрессией и глобальным кризисом в области здравоохранения. Он не похож ни на что в истории современной глобализации, но реакция на него скорее напоминает то, что происходило в 1930-х, чем в 2008-м, полагает историк.

По его мнению, тот факт, что решения Трампа столь явно обусловлены его «мелкими внутриполитическими проблемами», говорит о том, что мир не должен надеяться на ответственное руководство Вашингтона в ближайшее время. «Президент, который использовал ежедневный брифинг по общественному здравоохранению, чтобы показать пропагандистское видео, восхваляющее его собственные ответные меры против болезни, — это абсолютно не то глобальное мышление, которое необходимо для преодоления существующего кризиса», — подчёркивает Гавторп.

На его взгляд, национализм и близорукость администрации Трампа вызывает особое беспокойство, поскольку мир переходит в следующую фазу эпидемии — многие страны уже прошли начальную волну и имеют время рассмотреть ситуацию за пределами собственной территории. Если государства решат сосредоточиться исключительно на себе, то они рискуют позволить трагедии развернуться в другом месте и в конечном итоге вернуться к своим границам.

История учит, что коллективные действия, необходимые для преодоления этого кризиса, не просто возникают спонтанно. Они должны мучительно шаг за шагом выстраиваться странами, которые доверяют друг другу и могут выходить за рамки своих непосредственных интересов.

Такая задача часто требует первопроходца, который готов рискнуть действовать первым и способен повести за собой остальных. Предыдущие президенты США понимали, что статус великой державы налагает на их страну ответственность, и часто принимали подобный вызов или, по крайней мере, пытались.

Тем не менее нынешний обитатель Белого дома на протяжении всего своего срока подрывает международные партнёрские отношения. Он разрушает репутацию Америки как ответственного и заслуживающего доверия игрока и даёт понять, что не заинтересован в том, чтобы взять на себя ответственность, которую предусматривает управление самой богатой и влиятельной страной в мире.

Трамп хочет сделать Америку «великой», но его концепцию о величии не распознал бы ни один

президент послевоенного периода. Если международный вандализм — это всё, что он может предложить перед лицом величайшего глобального кризиса в поколении, тогда мир, в котором мы живём, не ждёт ничего хорошего, заключает Энди Гавторп.