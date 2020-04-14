DT: 64-летний француз случайно катапультировался из истребителя, полёт на котором ему подарили коллеги

Во Франции 64-летний мужчина случайно катапультировался из военного самолёта Rafale-B, испугавшись столь необычного подарка от коллег по случаю выхода на пенсию, передаёт The Daily Telegraph. Пилоту всё же удалось посадить самолёт. Он, как и пассажир, отделался незначительными травмами.
64-летний француз, которому по случаю выхода на пенсию подарили полёт на истребителе Rafale-B, случайно катапультировался на высоте более 750 м. Как сообщает The Daily Telegraph, мужчина взялся за рычаг катапультирования в поисках того, за что мог бы ухватиться во время резкого подъёма.
Согласно отчёту Бюро расследований и анализа, мужчина запаниковал и закричал от страха во время своего первого полёта в военном самолёте. Затем случайно катапультировался, потеряв шлем, который не был должным образом закреплён. Ему удалось успешно приземлиться в поле недалеко от границы с Германией, получив лишь незначительные травмы.
Мужчина, много лет работавший в оборонной промышленности, «никогда не выражал желания принять участие в таком полёте, особенно в Rafale», следует из отчёта. Тем не менее коллеги решили устроить ему сюрприз.
По данным бюро, француз, для которого полёт оказался полной неожиданностью, ничего не знал о военных самолётах, что ввело его в состояние стресса. А на инструктаже по катапультированию, когда он должен был усвоить большое количество информации за очень короткое время, стало только хуже.
The Daily Telegraph отмечает, что мужчина не смог отказаться от полёта, который был санкционирован французскими ВВС, так как четверо его коллег пришли поддержать выходившего на пенсию сослуживца и даже наняли профессионального фотографа.
У 35-летнего пилота истребителя было 2 тыс. лётных часов, в том числе 905 часов полёта на Rafale, однако на заднем сиденье двухместного самолёта с ним впервые оказалось гражданское лицо.
Анализ радиозаписей показывает, что пилот контролировал ситуацию и сумел посадить самолёт, несмотря на то что устройство истребителя предполагает одновременное катапультирование с обоих сидений. Пилот также отделался лишь незначительными травмами.
В бюро призвали ВВС и Министерство обороны пересмотреть процедуру допуска гражданских лиц к полётам на военных самолётах, пишет The Daily Telegraph.
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире Первого канала, что в десяти московских клиниках уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусной инфекции у работающих с заболевшими COVID-19.
Работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты. Об этом заявили в Роструде. Ответы ведомства на соответствующие вопросы приводятся в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.
Резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине не произошло, однако нельзя расслабляться — впереди ключевой и определяющий период. Об этом в обращении к украинцам заявил лидер страны Владимир Зеленский.
В Московской области за сутки составили более 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья со ссылкой на региональный Госадмтехнадзор.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей за поход в магазин мужчину, проживающего в одном жилом помещении с больным коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.