AA: вернулся под впечатлением — 68-летний немец протестировал велопуть из Петербурга в Москву

На днях Мартин Крик вернулся в Германию из «насыщенного событиями» велотура по России, сообщает Augsburger Allgemeine. 11 дней ушло у 68-летнего немца на то, чтобы добраться из Петербурга в Москву. По его словам, он не только остался под впечатлением от россиян, но и получил прекрасное представление о Российской Федерации.

На днях Мартин Крик из немецкого Бабенхаузена вернулся из «насыщенного событиями» велосипедного тура по России в свой родной город, сообщает Augsburger Allgemeine.



Вместе со своим российским другом Ильдусом Янышевым 68-летний бабенхаузенец отправился в путь из Петербурга в Москву. В общей же сложности любители велоспорта проехали около 1,1 тыс. км и пробыли в дороге 11 дней, уточняет немецкая газета.



При этом перед Мартином и Ильдусом стояла важная задача — протестировать будущий этап так называемого европейского велосипедного пути R1, который пройдёт через всю Европу, от Лондона до Урала, отмечает Augsburger Allgemeine.



«Хороший и прекрасно продуманный», — именно так оценил в итоге 68-летний немец будущий этап R1.



Как рассказал сам Мартин Крик, за весь тур он не столкнулся с неразрешимыми проблемами.



В пути, продолжает издание, друзья-велосипедисты проводили каждый день в среднем по десять часов, остановки включительно.



«Это же была пробная поездка. Мы хотели всё проверить и

испытать на собственном опыте», — поделился Крик.



Так, например, Мартин и Ильдус обращали внимание на состояние дорог, останавливались в достопримечательных местах, а также общались с местными жителями.



«Ведь Крику было особенно важно пообщаться с людьми», — поясняет Augsburger Allgemeine.



В результате 68-летний Мартин вернулся домой «под впечатлением» от россиян, пишет издание. Крик считает, что как иностранец и простой велосипедист он получил прекрасное представление о Российской Федерации. По его словам, Россия — это огромная страна с очень разнообразными жителями.