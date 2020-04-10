Вести: украинские пограничники задержали нарушителей карантина, пытавшихся выехать в Россию

На Украине задержали двух мужчин, которые пренебрегли режимом самоизоляции и пытались попасть в Россию. Как пишут «Вести», пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по статье «Нарушение правил карантина людей».
Двух украинцев, которые пренебрегли режимом самоизоляции и пытались попасть в Россию, задержали пограничники. Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе украинской Госпогранслужбы.
Известно, что нарушителей задержали в Гоптовке в Харьковской области. Пограничники отметили, что у мужчин ещё не истёк срок пребывания в самоизоляции, на который они добровольно согласились 28 марта и 7 апреля.
В ведомстве отметили, что такие случаи не редкость — аналогичные нарушения уже фиксировали в Одесской и Львовской областях.
По всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по статье «Нарушение правил карантина людей».
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