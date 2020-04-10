Вести Оригинал

Вести: украинские пограничники задержали нарушителей карантина, пытавшихся выехать в Россию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине задержали двух мужчин, которые пренебрегли режимом самоизоляции и пытались попасть в Россию. Как пишут «Вести», пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по статье «Нарушение правил карантина людей».
Вести: украинские пограничники задержали нарушителей карантина, пытавшихся выехать в Россию
Reuters

Двух украинцев, которые пренебрегли режимом самоизоляции и пытались попасть в Россию, задержали пограничники. Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе украинской Госпогранслужбы.

Известно, что нарушителей задержали в Гоптовке в Харьковской области. Пограничники отметили, что у мужчин ещё не истёк срок пребывания в самоизоляции, на который они добровольно согласились 28 марта и 7 апреля.

В ведомстве отметили, что такие случаи не редкость — аналогичные нарушения уже фиксировали в Одесской и Львовской областях.
 
По всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по статье «Нарушение правил карантина людей».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Вести Украина Европа
теги
граница карантин коронавирус Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров