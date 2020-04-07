USA TODAY: больше, чем за шесть войн — число умерших от коронавируса в США превысило 10 тысяч человек

Число жертв коронавируса в США достигло 10 тыс. человек и превзошло число погибших американцев в шести войнах, в которых принимала участие страна, сообщает USA Today. Однако представители сферы здравоохранения надеются, что в таких районах как Нью-Йорк и штат Вашингтон эпидемия близка к пику.
В понедельник США достигли мрачной отметки в своей борьбе с коронавирусом: от COVID-19 в стране погибли более 10 тыс. человек, передаёт USA Today.
По данным института Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу, число погибших от вируса в стране составило 10 335 человек.
При этом согласно информации Министерства по делам ветеранов США, коронавирус унёс больше жизней американцев, чем шесть войн, в которых принимала участие страна, вместе взятых.
В общей сложности во время Американской революции, Англо-американской войны, Американо-мексиканской войны, Индейских войн, Испано-американской войны и Войны в Персидском заливена поле боя погибли 9961 солдат.
Ранее генеральный хирург США Джером Адамс заявил, что наступившая неделя может стать «самой тяжёлой и печальной» для американцев.
«Это будет что-то вроде Перл-Харбора или терактов 11 сентября, только не в каком-то одном месте», — предупредил Адамс.
Как отмечает USA Today,ежедневно от коронавируса в США погибает более 1 тыс. человек, что более чем в два раза превышает показатель двух самых смертельных болезней в стране — рака лёгких и гриппа.
Тем не менее, есть и хорошие новости. По данным представителей Министерства здравоохранения, все признаки указывают на то, что эпидемия близка к своему пику в таких крупных районах как Нью-Йорк и штат Вашингтон.
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