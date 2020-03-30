CBS News рассказал, кому мы обязаны знанием о важности мытья рук

На фоне распространения коронавируса мытьё рук сейчас важно как никогда, передаёт CBS News. Канал отдал должное венгерскому врачу Игнацу Земмельвайсу, который ещё в XIX веке исследовал смертность в родильном отделении и установил, что именно мытьё врачами рук может сыграть решающую роль в том, выживет пациентка или нет. Впрочем, при жизни ему не довелось получить признание за его открытие — даже от коллег-врачей.

В не столь отдалённом прошлом было время, когда даже у врачей мытьё рук не было частью базовой гигиены. Да, именно так и было. Так продолжалось до тех пор, пока один человек не забил тревогу.

Тут нужно отдать должное Игнацу Земмельвайсу, венгерскому врачу XIX века. Он, исследовав смертность в родильном отделении, установил, что именно мытьё врачами своих рук могло сыграть решающую роль в том, выживет ли пациентка или нет.

Результаты этого исследования отнюдь не обрадовали его коллег-врачей, которые фактически отвергли эти изыскания. В итоге Земмельвайс закончил свою жизнь в психической лечебнице, умерев от сепсиса, борьбе с которым он посвятил всего себя.

Последующие поколения признали истинность его открытия. И, разумеется, необходимость тщательного мытья рук сейчас важна как никогда. Нам говорят, что мы должны хорошенько мыть руки в течение как минимум 30 секунд.

Как вы, наверное, слышали, приблизительно столько времени вам потребуется на то, чтобы от начала и до конца пропеть песенку «С днём рождения тебя», причём дважды.

Мытьё рук сейчас настолько важно, что это музыкальное видео из Вьетнама стало международным интернет-хитом. Так что — не жалейте мыла.

Дата выхода в эфир 29 марта 2020 года.