N-TV: главврач из Германии предвидит коллапс медицины в ближайшие недели

Прогнозы гостей немецкого ток-шоу Анне Вилль по поводу эпидемии коронавируса не отличаются оптимизмом, сообщает телеканал N-TV. Главврач больницы Вольфсбурга считает, что до коллапса в сфере здравоохранения осталось несколько недель. На этом фоне большинство участников беседы поддержали запрет на выход из дома, введённый по всей Германии в воскресенье, однако как долго продлится эпидемия, пока сказать сложно.

Коронавирус охватил Германию, отмечает немецкий телеканал N-TV. Рестораны, магазины и общественные учреждения закрыты, мероприятия отменяются. Власти приняли решение об официальном двухнедельном запрете на покидание дома без необходимости, на карантине оказалась даже канцлер Ангела Меркель.

Многие задаются вопросом, чем всё это кончится. Гости ток-шоу Анне Вилль попытались найти ответ. Особенно тревожно звучал пессимистичный анализ врача Бернадетт Эрдманн. Она считает правильным введённый в воскресенье по всей стране запрет на выход из дома. В то же время главврач клиники Вольфсбурга полагает, что это решение запоздало.

«Я опасаюсь, что мы находимся в нескольких неделях от коллапса, потому что мы уже не можем гарантировать предоставление медицинской помощи», — отметила Эрдманн. Уже сейчас в больницах ощущается острый дефицит персонала во всех отраслях. Недостаток защитной экипировки также представляет собой проблему. По словам Эрдманн, резервов её больницы хватит ещё на неделю. Кроме того, её беспокоит ещё один аспект — социальная изоляция людей. В ближайшее время это вызовет увеличение числа пациентов с депрессией и приведёт к росту числа самоубийств, считает главврач клиники Вольфсбурга. Также станет больше случаев домашнего насилия, полагает она.

Могут ли помочь обуздать вирус жёсткие правила по выходу на улицу, как, например, в Баварии? Покидать своё жильё там разрешено лишь при наличии основательных причин. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, также принявший участие в телешоу по видеосвязи, отстаивал необходимость таких мер близостью его федеральной земли к Австрии и Италии, где особенно свирепствует коронавирус. По его убеждению, важно не позволять числу инфицированных увеличиваться. «Нет повода для колебаний или промедлений», — заявил Зёдер. Прогнозов по поводу того, как долго будут действовать нынешние меры, он не давал.

Глава ведомства канцлера Хельге Браун тоже не сказала по этому поводу ничего определённого. Необходимо постоянно анализировать ситуацию и принимать соответствующие меры, считает руководитель кризисного штаба правительства Германии по борьбе с коронавирусом. Браун не считает только что изданный запрет на покидание дома наказанием. В первые дни многие не усвоили рекомендации правительства, но с каждым днём население ведёт себя всё более сознательно. Однако те немногие, кто не придерживается рекомендаций властей, угрожают большому числу людей, подчеркнула Браун. Поэтому запрет на выход из дома — правильный путь, убеждена она.

О том, как долго может продолжаться эпидемия коронавируса, говорила вирусолог Мелани Бринкманн. С точки зрения профессора Технического университета Брауншвейга, реалистично полагать, что вакцина появится в следующем году. Однако соблюдать государственные ограничительные меры на протяжении такого долгого срока невозможно. «Необходимо сконцентрироваться на защите групп риска», — считает Бринкманн. Подразумеваются пожилые люди и люди с ранее перенесёнными заболеваниями. В отличие от остального населения, для них меры безопасности ослабляться не должны.

Председатель Союза работников криминальной полиции Германии Себастьян Фидлер смотрит в будущее. У него не вызывает сомнений: после коронавируса жизнь будет продолжаться. Поэтому важно уже сейчас проводить обсуждения, как должно быть организовано сосуществование после эпидемии. Также важна сплочённость общества. В качестве положительного примера Фидлер привёл сотрудничество разных партий в земельном парламенте Северного Рейна — Вестфалии и в бундестаге. В этом его поддержал и премьер-министр Заарланда Тобиас Ханс, по словам которого, нынешний кризис доставит ещё много хлопот, отмечает немецкий телеканал N-TV.