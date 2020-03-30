Bild: эпидемия спасла от банкротства мыловаренный завод в Германии

Немецкая мыловаренная компания Kappus Seifen Riesa стала одной из немногих, кто смог извлечь выгоду из пандемии, сообщает Bild. То, что люди стали тщательнее мыть руки, по сути, спасло предприятие от банкротства. Теперь оно работает на полных оборотах в две смены, чтобы обеспечить возросший спрос.
Мы находимся рядом с сырьевым складом ГмбХ Kappus Seifen Riesa на Эльбе. Это одна из немногих компаний, которая смогла извлечь выгоду из эпидемии коронавируса. Она расширила производство.
Несколько недель назад эта фирма была банкротом. Теперь она работает на полных оборотах в две смены. 67 её сотрудников не знают, как будут справляться, потому что со всего мира — ну а главным образом, конечно, из немецких супермаркетов — поступают заказы на это отличное мыло для мытья рук.
Вы теперь работаете в две смены. До этого вы находились на грани банкротства. Для вашей компании всё сложилось хорошо?
КАРОЛА ЗЕМАН, оператор конвейера:Мы работали в две смены ещё до банкротства. И то, что люди теперь тщательнее моют руки, конечно же, помогло нашему производству. Поэтому мы рады тому, как сейчас сложилась ситуация.
Почему твёрдое мыло лучше жидкого?
КАРОЛА ЗЕМАН:Твёрдое мыло увлажняет и лучше подходит для кожи. Жидкое мыло всегда содержит соль, из-за чего высушивает кожу. Поэтому мы призываем вас покупать твёрдое мыло.
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