NewsOne: актриса Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко рассказала, как она себя чувствовала на момент заболевания коронавирусом, от которого она вылечилась. Как передаёт NewsOne, Куриленко сообщила подписчикам, что в первые дни у неё была высокая температура и она очень много тратила времени на сон. Сегодня она чувствует себя хорошо и наслаждается отдыхом.
Актриса Ольга Куриленко рассказала, как она себя чувствовала на момент заболевания коронавирусом, от которого она вылечилась. Как передаёт NewsOne, об этом она сообщила в своём Instagram.
По её словам, в первые дни у неё была высокая температура тела и она очень много тратила времени на сон. Актриса отметила, что также испытывала сильное недомогание.
«Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился лёгкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день», — сказала Куриленко.
Она подчеркнула, что чувствует себя хорошо и наслаждается отдыхом.
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