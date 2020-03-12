Лiга.net: украинскую армию невозможно привести к стандартам НАТО в ближайшее время

03:00 В Казани зафиксировали новый температурный рекорд В Казани установлен новый температурный рекорд, заявили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

03:00 В Твери проверяют сообщения о побоях в детсаду В Твери проводят доследственную проверку после публикаций СМИ о побоях в одном из детских садов.

03:00 Гендиректор «Химок» выступил за приостановку Единой лиги ВТБ Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что правильно приостановить матчи басктебольной Единой лиги ВТБ на некоторое время в связи с распространением коронавируса.

03:00 В Латвии объявлено чрезвычайное положение из-за COVID-19 Правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса COVID-2019.

03:00 Эксперт рассказала о мерах защиты от коронавируса в общественном транспорте Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о мерах защиты от коронавируса в общественном транспорте.

03:00 Эксперт оценил отношения России и Финляндии Финский публицист доктор общественно-политических наук Йохан Бекман оценил отношения России и Финляндии.

03:00 В Татарстане рассказали о наиболее частых жалобах детскому омбудсмену В 2019 году уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане получила 1,97 тыс. обращений.

03:00 США ввели санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти» Соединённые Штаты внесли в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.

03:00 Логинов поддержал решение досрочно завершить сезон из-за коронавируса Чемпион мира 2020 года биатлонист Александр Логинов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) досрочно завершить сезон.

03:00 Пентагон рассматривает военный ответ на удар по базе Эт-Таджи в Ираке В Пентагоне изучают возможность военного ответа на ракетный удар по базе Эт-Таджи в Ираке, где погибли три человека, в том числе двое военнослужащих США. Как отметил американский министр обороны Марк Эспер, президенту Дональду Трампу «представлены военные решения».

03:00 В Госдуме заявили о необходимости поддержки туриндустрии из-за COVID-19 Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT заявление директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе о том, что ситуация в туристической отрасли может приблизиться к коллапсу, если обстановка на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 не изменится в ближайший месяц.

03:00 США сокращают присутствие на учениях в Европе из-за коронавируса США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Эксперт оценил динамику цен на нефть в мире Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил динамику цен на нефть в мире.

03:00 СК начал проверку по факту отравления двух человек выхлопными газами в Казани Следователи проводят проверку по факту отравления 60-летнего мужчины и 53-летней женщины выхлопными газами в Татарстане, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

03:00 В УЕФА объявили о переносе матчей ЛЧ из-за коронавируса Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» не состоятся в запланированную дату из-за вспышки коронавируса в Европе.

03:00 В России выявили шесть новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России: четыре в Москве, один в Краснодарском крае и один в Калининграде.

03:00 Эксперт оценил сообщения о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев оценил сообщения о том, что входящие в ОПЕК Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией приняли решение снизить цены на свою нефть в апреле.

03:00 В Санкт-Петербурге установят мемориальную доску Жоресу Алфёрову В Санкт-Петербурге на Петровской набережной установят мемориальную доску лауреату Нобелевской премии по физике Жоресу Алфёрову.

03:00 Трамп предложил перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год Президент США Дональд Трамп заявил, что организаторы Олимпиады 2020 года в Токио должны рассмотреть вопрос о переносе Игр из-за вспышки коронавируса.

03:00 В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве.

03:00 Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии Россия с пятницы, 13 марта, приостанавливает пропуск через границу граждан Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

03:00 Трюдо отправился на карантин из-за признаков COVID-19 у его жены Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил самоизолироваться в связи с тем, что его жена Софи Грегуар-Трюдо проходит тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 МЧС предупредило о сильном ветре в Московском регионе Сильный ветер ожидается с вечера четверга, 12 марта, в Московском регионе, сообщили в пресс-службе МЧС.

03:00 Гран-при «Формулы-1» в Австралии перенесён из-за коронавируса Стартовый этап «Формулы-1» в Австралии не состоится по причине вспышки коронавируса.

03:00 В АТОР допустили приближение туротрасли к коллапсу из-за коронавируса Ситуация в туристической отрасли может приблизиться к коллапсу, если обстановка на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 не изменится в ближайший месяц. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

03:00 Черчесов продлил контракт со сборной России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит возглавлять национальную команду страны.

03:00 Бё выиграл спринт на этапе КМ Контиолахти Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в мужском спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

03:00 В Ставропольском крае отменили все международные фестивали из-за угрозы распространения коронавируса В Ставропольском крае отменили все международные и межрегиональные фестивали и другие крупные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

03:00 В СПЧ предложили составить «красную книгу» мемориалов Второй мировой Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод предложил составить «красную книгу» памятников и мемориалов советским воинам и событиям Второй мировой войны в России и за границей.

03:00 В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти пациентки больницы В Екатеринбурге прокуратура и следователи проверяют обстоятельства смерти пациентки городской больницы №20.

03:00 В КФУ рассказали о работе с иностранными студентами на фоне ситуации с коронавирусом Крымский федеральный университет ежедневно информирует региональное Министерство образования о состоянии иностранных студентов на фоне ситуации с коронавирусом.

03:00 СМИ: В Пермском крае погибла студентка, пытавшаяся покинуть общежитие по канату из простыней В Пермском крае погибла студентка, пытавшаяся в свой день рождения покинуть общежитие по канату из простыней.

03:00 Российский венчурный форум в Казани перенесли из-за ситуации с коронавирусом Российский венчурный форум в Казани перенесли на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 Владельцы абонементов на матчи московских клубов бесплатно получат подписку на «Матч Премьер» Телеканал «Матч Премьер» и Российская премьер-лига (РПЛ) выступили с заявлением относительно ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве.

03:00 Путин обсудил с премьером Болгарии двусторонние отношения Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с болгарским премьером Бойко Борисовым.

03:00 Источник: UFC Fight Night 170 в Бразилии пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 170 в Бразилиа пройдёт при пустых трибунах из-за распространения коронавируса.

03:00 Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

03:00 Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на интернет-торговлю в России Эксперт Торгово-промышленной палаты России, ментор по интернет-торговле и маркетингу Илья Тимошин оценил влияние ситуации с коронавирусом на интернет-торговлю в стране.

03:00 В Чувашии проводят проверку по факту массового отравления в школе В Чебоксарах проводят проверку по факту массового отравления в школе №50, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Чувашии.

03:00 В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом.

03:00 Жителей Татарстана призвали отказаться от поездок за границу во время школьных каникул Руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров призвал жителей региона отказаться от поездок за границу во время школьных каникул.

03:00 В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за COVID-19 Правительство Чехии приняло решение о введении чрезвычайного положения на территории страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

03:00 В Пермском крае запустили круглосуточную горячую линию по коронавирусу В Пермском крае начала работу круглосуточная горячая линия по коронавирусу.

03:00 В IIHF опровергли отмену ЧМ-2020 по хоккею В Международной федерации хоккея (IIHF) опровергли информацию об отмене из-за коронавируса чемпионата мира по хоккею — 2020, который должен пройти в Швейцарии.

03:00 В Ставропольском крае намерены бесплатно раздавать медицинские маски В Ставропольском крае планируют бесплатно раздавать медицинские маски. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на заседании регионального правительства.

03:00 Объединения ветеранов получат более 6,4 млн рублей субсидий из бюджета Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении в 2020 году субсидий ветеранским общественным объединениям.

03:00 Дэниел Рэдклифф заявил, что мечтает сыграть Дэвида Боуи Британский актёр Дэниел Рэдклифф заявил, что мечтает исполнить роль рок-музыканта Дэвида Боуи.

03:00 СМИ: УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенесёт чемпионат Европы на 2021 год.

03:00 Иран запросил у МВФ $5 млрд для борьбы с коронавирусом Иран запросил у Международного валютного фонда (МВФ) помощь в размере $5 млрд для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.