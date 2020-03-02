СТРАНА: украинских офицеров запаса после военной кафедры будут забирать в армию

На Украине будут призывать на срочную службу офицеров запаса, которые не проходили службу, а закончили военные кафедры. Как пишет «СТРАНА», начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков заявил, что офицеров запаса не будут привлекать к участию в операции в Донбассе.

Украинских офицеров запаса, которые не проходили службу, а закончили военные кафедры, будут призывать на срочную службу в армии. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков.



«Речь идёт об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе. Для этой категории военных в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины», — сказал полковник.



Он добавил, что не уверен по поводу сроков призыва, так как нет ещё приказов из Генштаба. Сейчас собирают послужные карточки, уточняют картотеки, уточняют количество этих офицеров. Офицеры запаса должны явиться на медосмотр в свои военкомы. На эту категорию призывников распространены такие же отсрочки, как и для срочников.



«Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу — на 18 месяцев. Призывают путём зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца дано на подготовку по военно-учётной специальности. И потом — назначение для прохождения военной службы в, как правило, не боевых частях ВСУ», — подчеркнул Волков.



Он также уточнил, что офицеров запаса не привлекают к участию в операции в Донбассе.