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Hill: Трамп отказался приезжать в Россию на День Победы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В американском правительстве заявили, что Дональд Трамп не приедет на празднование годовщины Дня Победы в Москву, и официальный представитель российского президента Дмитрий Песков это подтвердил. Впрочем, ни одна из сторон не сообщила причины такого решения, пишет The Hill.
Hill: Трамп отказался приезжать в Россию на День Победы
Reuters

Дональд Трамп отказался от предложения посетить Москву по случаю Дня Победы в мае, пишет The Hill. Эту же информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ни одна из сторон не дала объяснения этому решению.

В ноябре Трамп говорил, что обдумывает это предложение, но в это время как раз будет идти предвыборная борьба в США. В свою очередь, российский президент Владимир Путин назвал ошибкой со стороны лидеров других государств отказ от посещения празднований в этом юбилейном году.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать, — приводит издание слова российского президента. — Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой».

The Hill напоминает, что в мире идёт эпидемия коронавируса, но если в США подтверждённых случаев 761, то в России — 10.

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источник
Hill США Северная Америка
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