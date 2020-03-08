Das Erste: соглашение России и Турции не решает сирийский вопрос окончательно

Сирия является камнем преткновения в российско-турецких отношениях, сообщает Das Erste: в сирийской гражданской войне Москва и Анкара поддерживают разные стороны. Соглашение о прекращении огня и совместном патрулировании, достигнутое в ходе последней встречи Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, вряд ли станет окончательным решением сирийского вопроса: по мнению турецкого политолога Нихата Али Окжана, после установления режима прекращения огня тема будущего Идлиба вновь окажется на повестке дня.

В последнее время на Реджепа Эрдогана растёт внутриполитическое давление, пишет Das Erste: его призывают что-нибудь сделать с огромным количеством сирийских беженцев на территории Турции. Многие турки всё чаще говорят о том, что не чувствуют себя своими в своей же стране. Свою роль здесь также играет и не самое простое экономическое положение.

Что касается действий Турции в Сирии, то, по словам пресс-секретаря турецкой правящей Партии справедливости и развития Омера Челика, целью Анкары является борьба с терроризмом. При этом Турция изначально не планировала конфликтовать ни с сирийским правительством, ни с Россией.

Сирия является камнем преткновения в российско-турецких отношениях, отмечает Das Erste: в сирийском конфликте Москва и Анкара находятся по разные стороны баррикад. Ещё в минувшем октябре Россия и Турция согласовали совместное патрулирование территорий к востоку от Евфрата. Теперь такие же патрули должны будут действовать и в Идлибе — об этом Эрдоган и Путин договорились в ходе своей последней встречи в Москве.

Впрочем, по мнению турецкого политолога Нихата Али Ожкана, соглашение между Москвой и Анкарой вряд ли является окончательным и стопроцентным решением проблемы. Как отмечает Ожкан, после установления режима прекращения огня дискуссия о том, что будет с террористами в Идлибе, возобновится.

При этом Эрдоган рассчитывает не только на компромиссы с Россией, но и на поддержку Запада, отмечает Das Erste. В частности, он хочет введения бесполётной зоны над Сирией и получения дополнительных средств на содержание мигрантов. Германия и ЕС уже пообещали выделить миллионы евро для жителей северной Сирии, однако вмешиваться в военном плане они не собираются.