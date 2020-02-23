Handelsblatt: экс-глава немецкого МИД посоветовал Европе «американизироваться»

Глобальные геополитические сдвиги, такие как частичный отказ США от ответственности за мировой порядок, обнажили слабости Европы, пишет экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в своей статье для Handelsblatt. По мнению Габриэля, в новых условиях Европа должна взять пример с США и начать решительнее продвигать свои интересы на мировой арене.

На недавней Мюнхенской конференции по безопасности произошло столкновение двух миров, пишет экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в своей статье для Handelsblatt. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил США в отказе от мультилатерализма и от идеи международного сообщества: госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, в резкой форме отверг эти обвинения и заявил, что Америка не отказалась от ведущей роли, а мультилатерализм не переживает кризис.

Впрочем, несмотря на бравурные слова Помпео, перед США уже давно стоит дилемма, считает Габриэль. В условиях глобальной конкуренции Вашингтону приходится выбирать лишь одну из своих традиционных мировых ролей, чтобы избежать истощения ресурсов: либо роль защитника либерального мирового порядка, либо роль мирового экономического лидера. Именно поэтому США выходят из международных договоров, ставят под вопрос союзы и фокусируют свою политику преимущественно на азиатских вызовах. Габриэль отмечает, что этот процесс начался ещё до прихода к власти Дональда Трампа — и продолжится после него, поскольку глобальная военно-политическая ответственность перестала быть для США преимуществом и стала бременем.

Союзы и альянсы, ставшие основой западного мира после Второй мировой войны, не были «высечены в камне», пишет Габриэль. Кроме того, при Дональде Трампе США взяли на вооружение геополитическую философию таких стран, как Китай и Россия: в её рамках нет понятия «друзья», есть только победившие и проигравшие.

Изменяющийся мировой порядок обнажает слабости Европы, слишком долго полагавшейся на защиту Вашингтона, отмечает политик. Особенно это касается цифровой экономики, где европейским странам пока нечего предложить в рамках противостояния США и КНР.

Европа по-прежнему верит в союзы и договоры, однако она сумеет изменить мир в соответствии со своими принципами только тогда, когда она признает глобальную политическую борьбу и экономическую конкуренцию, отмечает Габриэль. «Продвигая свои интересы, Европа должна «американизироваться», — пишет политик.