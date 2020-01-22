Euronews: медузы способны стать полезным союзником человека

Учёные уверены, что медузы, которые в европейских морях становятся проблемой и для рыбаков, и для туристов, способны стать союзником человека. Как передаёт Euronews, медузы смогут помочь не только в очистке воды, их можно использовать в качестве удобрений, а также употреблять в пищу.

В европейских морях — огромное число медуз, это становится проблемой и для рыбаков, и для туристов. Учёные из Словении считают, что медузы способны стать союзником человека и помочь в очистке воды. Как именно? Мы ищем ответы в море.

Словенская часть побережья Адриатики переживает настоящее нашествие медуз — к большому разочарованию любителей пляжного отдыха. Специалисты говорят, что такая активизация морских обитателей меняет экосистему моря. Нашествие медуз они связывают с глобальным потеплением и промыслом рыбы, которая питается личинками медуз. Слово эксперту.

КАТЯ КЛУН, исследователь: Видите, она выделяет слизь, это явный признак стресса. Она хочет защитить себя.

В сотрудничестве с израильскими исследователями эта лаборатория разрабатывает прототип фильтра для очистных сооружений. В качестве фильтрующего вещества используют слизь медуз. Исследователей интересует способность вязкой жидкости задерживать микрочастицы пластика.

КАТЯ КЛУН: Видите, как идёт поглощение? Частицы пластика обволакиваются слизью. Нам предстоит понять, насколько эта технология устойчива. Необходимо провести дополнительные исследования, научиться не зависеть от сезонного колебания численности медуз и, возможно, начать их разводить.

Итак, что лучше: ловить медуз или, может быть, разводить их? Ответ на этот вопрос ищут участники европейского исследовательского проекта GoJelly. Специалисты из разных стран приехали в Словению, чтобы обменяться наработками и обсудить дальнейшую стратегию. Сегодня медузы гибнут, забивая промысловые сети, их вытаскивают, затем выбрасывают в море.

ДЖАМИЛЕХ ДЖАВИДПУР, биолог: Мир ищет новые ресурсы, особенно морские, речь идёт о так называемом голубом росте. Проект GoJelly демонстрирует возможности использования биомассы в контексте циркулярной экономики.

Исследователи рассматривают вариант использования медуз в качестве удобрений. Эти морские обитатели аккумулируют из воды ценные микроэлементы: фосфор, азот, калий. Как их использовать?

ТОРСТЕН РАЙШ, специалист по агроудобрениям: Начнём с того, что медуза не может долго храниться. Поэтому мы рассматриваем различные способы её консервации, например, сушку. Теперь нужно понять, как экстракт попадёт на поля, какое влияние окажет на почву, подземные воды, корневую систему, на качество воздуха.

Могут ли медузы быть пригодны в пищу? Этим вопросом занимаются итальянские учёные. Исследования продолжаются, но специалисты уже полны оптимизма: очищенные от токсинов медузы могут быть вкусны и полезны.

АНТОНЕЛЛА ЛЕОНЕ, специалист по генной инженерии: Это — экстракт медузы, содержащий также микроводоросли. Он обладает сильными антиоксидантными свойствами. Мы выяснили, что смесь помогает сдерживать развитие раковых клеток в организме человека.

Исследователи единодушны: медузы могут служить нуждам людей. В сельском хозяйстве, медицине, косметологии. Эксперименты будут продолжены.

Дата выхода в эфир 20 января 2020 года.