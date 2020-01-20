Le Monde: Трамп объявил крестовый поход против «бытового ада» американцев

Президент Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Висконсине призвал отменить принятые при Обаме экологические нормы, которые уменьшают мощность бытовых приборов, пишет Le Monde. Во время предвыборного митинга президент пожаловался, что не может нормально помыть голову, новые посудомоечные машины и туалеты не справляются со своей задачей.

В перерывах между военными атаками и борьбой с очень маловероятным импичментом президент Соединённых Штатов успевает заботиться о своих сторонниках, ополчившись на наследие своего предшественника-демократа Барака Обамы, сообщает Le Monde.

В тот же день, когда Палата представителей голосовала за две статьи обвинения против президента, сам Дональд Трамп на заседании заявил о необходимости срочно принимать меры и объявить крестовый поход против экологических норм. По его словам, эти правила превратили знаменитую американскую посудомоечную машину, гордость нации, в электробытовую катастрофу. «Вы помните, нажимаешь [на кнопку старта] и бум! Это было как взрыв. Через пять минут открываешь, а оттуда облако пара», — поделился воспоминаниями о славном прошлом президент. Ссылаясь на рассказы женщин, высокопоставленный эксперт пожаловался, что в современных моделях «нажимаешь двенадцать раз, а появляется всего четыре капли», поэтому приходится «пять, шесть, семь, десять» раз начинать сначала, чтобы добиться удовлетворительного результата. «Настоящий бытовой ад», — прокомментировала французская газета.

Как рассказывает издание, 15 января лидер США продолжил свои нападки на нормы, которые приводят к уменьшению расхода воды. Трамп пожаловался, что введённые ограничения стали постоянными и из новых кранов не течёт вода, а в туалете «приходится жать десять или пятнадцать раз», чтобы получить ожидаемый результат. То же самое касается душа: со слов президента, его «прекрасным волосам» необходимо много воды, которая сейчас течёт по капельке из-за ограничителей, поэтому на их мытьё уходит в пять раз больше времени. Кроме того, хозяин Овального кабинета постоянно напоминает о том, что не одобряет замену ламп накаливания на более экономичные, из-за которых его кожа приобретает оранжевый цвет.

Согласно исследованию, опубликованному в октябре 2019 года ассоциацией независимых потребителей, современные посудомойки для чистки одинакового объёма посуды потребляют в два раза меньше воды и энергии, чем 20 лет назад. Что касается туалетов, то по данным Федерального агентства по защите окружающей среды новейшие модели используют примерно пять литров воды за один смыв по сравнению с 25 литрами в старых.

Официальные цифры наталкиваются на движущую силу ностальгии и отсылки к мифическому прошлому в речах президента перед обморочными последователями, пишет Le Monde. Однако обещание повернуть назад невыполнимо: хотя ревизионизм президента в отношении экологических норм поддерживает часть промышленных предприятий по добыче ископаемого топлива, число тепловых электростанций, работающих на угле, в прошлом году сокращалось рекордными темпами.