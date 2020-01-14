Guardian: президент Хорватии признала, что коррупция в стране начинается со школьной скамьи

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович увидела в списывающих учениках задатки будущих коррупционеров, пишет The Guardian. По словам главы государства, проигравшей недавние выборы, культура взяточничества укоренилась в хорватском обществе даже на бытовом уровне: например, врачу после визита принято дарить цветы или шоколад.

На пресс-конференции в Загребе уходящий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что коррупция в хорватском обществе укореняется ещё со школы, сообщает The Guardian. По словам политика, во время учёбы прилежных учеников часто дразнят «зубрилами», а тех, кто готов списывать на тестах, — «героями».

«Вот где начинается коррупция — с детей, — приводит издание слова Грабар-Китарович. — Они ищут варианты, как обойти систему».

Как рассказывает британская газета, в прошлом месяце бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер был приговорён к шести годам тюрьмы за взятку в размере €10 млн от нефтегазовой фирмы в обмен на контрольный пакет акций в недавно приватизированной компании. Колинда Грабар-Китарович была министром в правительстве Санадера и состояла в его правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество, однако заверила, что не принимала участия в важных государственных решениях и поэтому ничего не знала о его коррупции.

Тем не менее президент признала, что в её стране даже обычные привычки поощряют культуру взяточничества. «Чаще всего мы не представляем, что такое коррупция», — добавила Грабар-Китарович и рассказала, что «когда ты приходишь к врачу, принято приносить по крайней мере цветы, шоколад или что-то похожее». Об этом ей напомнили друзья, когда она недавно навещала свою мать в больнице. По словам главы государства, она ответила, что не собирается участвовать в коррупции и принесёт небольшой подарок на Рождество. В борьбе с этим явлением президент надеется на молодых хорватов, которые побывали за границей: она считает, что по возвращении они привезут с собой другие этические нормы и поспособствуют развитию страны.

Согласно опросам Eurobarometer, 59% хорватов чувствуют, что коррупция влияет на их повседневную жизнь. При этом 16% опрошенных лично сталкивались с этим явлением, что является максимальным показателем для страны—члена Евросоюза.

Как пишет в заключение The Guardian, в начале января Колинда Грабар-Китарович проиграла президентские выборы левоцентристскому кандидату Зорану Милановичу. Бывший премьер-министр от Социал-демократической партии, Миланович пообещал оставить пережитки войны в прошлом и двигаться дальше.