Guardian: успеть до 17 января — японский миллиардер ищет спутницу для полёта вокруг Луны

Миллиардер из Японии Юсаку Маэзава, который собирается отправиться на Луну в рамках проекта Илона Маска, объявил кастинг, чтобы найти подходящую спутницу. Претендентки могут подать заявку до 17 января, окончательный выбор он планирует сделать в конце марта, а сам полёт запланирован на 2023 год, пишет The Guardian.

Основатель крупнейшего в Японии интернет-магазина модной одежды Zozo Юсаку Маэзава, который намерен отправиться в путешествие вокруг Луны на космическом корабле Илона Маска, объявил, что ищет «особенную женщину», которая стала бы его спутницей. 44-летний японский миллиардер, который недавно расстался с японской моделью, намерен найти новую любовь, которая была бы готова не только сопровождать его в этой космической миссии, но и стать спутницей его жизни, сообщает The Guardian.



По словам Маэзавы, он решил устроить кастинг среди подходящих девушек из-за нарастающего ощущения «одиночества и пустоты», чтобы обрести новый смысл в жизни, поясняется в статье. На своём сайте и в соцсетях японский миллиардер разместил объявление о том, что он хочет найти себе спутницу на всю жизнь и вместе провозгласить из космоса послание любви и мира во всём мире.



Претендентки, желающие присоединиться к путешествию Маэзавы, должны оставить заявки до 17 января этого года. В описании на сайте говорится, что миллиардер будет рассматривать кандидатуры незамужних женщин в возрасте от 20 лет, которые должны быть «яркими и позитивными» и проявлять интерес к космическим путешествиям, пишет The Guardian. О своём окончательном решении по итогам отбора японец намерен объявить в конце марта, а совершить космическое путешествие планирует до 2023 года.



Если проект Маска по исследованию Луны увенчается успехом, то Маэзава станет первым «космическим туристом», совершившим путешествие вокруг Луны на коммерческой основе. Между тем его будущей спутнице придётся также разделить компанию нескольких деятелей различных видов искусства со всего мира, которых миллиардер также намерен взять с собой в космос, отмечается в статье.



По его задумке, после возвращения на Землю эти люди должны будут создать что-то творческое, чтобы их шедевры вдохновили землян больше мечтать. При этом сам Илон Маск ранее признавал, что задуманная им «лунная миссия» в рамках проекта SpaceX будет нести определённый риск для всех участников, заключает The Guardian.