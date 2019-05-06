Примерить скафандр и проверить здоровье — L'illustré рассказал о подготовке космического туриста

Швейцарец Борис Оттер мечтает отправиться в коммерческое космическое путешествие, и журнал L'illustré побывал с ним на одной тренировке в Подмосковье. Там он познакомился с центрифугой, с симуляторами космического корабля и космической станции, примерил скафандр и прошёл медицинский осмотр. «Это не только большая честь, но и взрыв эмоций, который невозможно описать», — приводит издание впечатления Оттера.

Борис Оттер мечтает стать вторым швейцарцем, который отправится в космос, но как турист, пишет швейцарский журнал L'illustré. И готовится он к этому в российском Звёздном городке. Там его пускают на объекты, где обычно бывают только космонавты. «Это не только большая честь, но и взрыв эмоций, который невозможно описать», — говорит он.



Так, например, он проходил тренировку на специальном симуляторе космического корабля «Союз», который точно имитирует сам корабль. Как отмечает автор статьи, инструктаж инженера он слушал, «как ребёнок слушает сказку».



Если его предшественник швейцарец Клод Николье пробыл в космосе почти полтора месяца, то Борису Оттеру хватило бы и пары минут на орбите. И всё вместе это могло бы стоить ему 20-35 млн руб. Пока что такое приключение смогли оплатить лишь семеро будущих космических туристов, и Оттера нет в их числе.



Зато он смог получить ряд аттестатов от профессионального пожарного до пилота. Однако после терактов 11 сентября 2001 года авиакомпании ужесточили правила принятия на работу, и он не смог стать профессиональным пилотом. Впрочем, и по сей день он работает пилотом авиасимулятора.



Загорелся идеей полёта в космос Оттер после того, как посетил Звёздный городок. Он стал заниматься в центре подготовки космонавтов. Во время первой такой миссии стоимостью €4000 он совершил авиаполёт, где провёл в невесомости в общей сложности почти пять минут. Как он отметил, то было похоже на купание в Мёртвом море.



На этот раз у Оттера было сразу несколько занятий. Он примерил скафандр «Сокол», который носил космонавт Александр Скворцов, посмотрел скафандр «Орлан», который используется для выхода в открытый космос, посмотрел симулятор «Союза» и станции «Мир», а также центрифугу, «этот кошмар для тех, кто собирается полететь в космос». «€1600 за три минуты, дорогая карусель получается», — шутит Оттер. Прошёл он и медицинский осмотр, который мог бы поставить крест на его мечте, если бы, например, его давление оказалось на несколько делений выше нормы.



Разработкой кораблей, которые могут отправить непрофессионалов в космос, занимаются и другие компании: Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX. И хотя пока у них ничего не вышло, эксперты поговаривают, что 2019 год может стать годом космического туризма.



Сам Оттер запустил сбор средств на осуществление своей мечты. Он намерен продавать космическую еду, которую привезёт из России, а в награду за пожертвования собирается дать пяти участникам сбора возможность проводить его перед полётом в космос. Его цель — чтобы 20 тыс. человек сбросились хотя бы по 80 швейцарских франков. «Луна ещё никогда не была ему так близка», — пишет L'illustré.