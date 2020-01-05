Telegraph: британские полиция и суды не верят мужчинам — жертвам домашнего насилия

Арест ведущей популярного телешоу Кэролайн Флэк за избиение своего парня привлёк внимание общественности к проблеме домашнего насилия против мужчин. Как пишет The Daily Telegraph, согласно свежему исследованию преступности в Англии и Уэльсе, треть жертв домашнего насилия в Великобритании — это мужчины, причём они не получают от государства и социальных служб необходимой помощи.

Когда ведущую передачи «Остров любви» Кэролайн Флэк арестовали за избиение своего парня Льюиса Бёртона, публика никак не могла поверить, что агрессором была она. Как пишет The Daily Telegraph, пока неизвестны подробности данной ситуации, однако скандал привлёк внимание к невидимой проблеме домашнего насилия против мужчин. Согласно свежему исследованию преступности в Англии и Уэльсе, треть жертв домашнего насилия в Великобритании — мужчины, причём в одном только 2018 году пострадало около 695 тысяч человек.

Своими историями с изданием поделились полдюжины мужчин, переживших домашнее насилие. Из их рассказов вырисовывается картина стыда, смущения и недоверия со стороны властей. Они говорят, что полиция и суды по семейным делам склонны больше верить жестоким жёнам и партнёршам.

33-летний мужчина под псевдонимом Шон Маршалл рассказал изданию, что не видел двух старших дочек уже полтора года, с тех пор как ушёл от жестокой партнёрши. Она била его и всячески контролировала его жизнь, и он не выдержал.

«Она попыталась меня задушить, и я сильно ударился о кухонный стол. Я попытался сбежать через кухонную дверь, но она исцарапала мне руку. В тот же вечер я вернулся с полицией забрать вещи. Больше я не возвращался. Мне было стыдно признаться, что это моя подружка меня отделала. Какой я после этого мужчина? Поэтому я помалкивал и держал всё в себе», — рассказал мужчина.

Их отношения завязались в 2009 году. Всё это время бывшая подруга мужчины изолировала его от друзей и избивала. Она угрожала ему ножом и кидалась стеклянными подсвечниками. Но и после девяти лет насилия мытарства мужчины не закончились. Он ушёл из семьи в июле 2018 года, но подруга продолжает запугивать его через родственников, суды и полицию. Работу водителя ему пришлось бросить, когда к нему заявились её родственники с угрозами. Бывшая подруга уже добилась через суд «приказа о недосаждении», заявив, что это он над ней надругался, а теперь собирается отобрать у него право видеться с детьми.

Похожую историю рассказывает 36-летний Ричард Тёрнер. С жестокой партнёршей он порвал в 2016 году после восьми лет контроля и избиений. Ему приходилось спать в машине, потому что она не пускала его домой. Кроме того, она била его и пинала ногами. Как-то раз она изрезала его банковские карточки, чтобы он не вышел из дома. Но теперь его бывшая партнёрша сама обвиняет его в насилии и уже добилась «приказа о недосаждении». В сентябре он попросил у неё по интернету прислать фотографию дочки с начала учебного года, но она пожаловалась в полицию. Теперь на нём висят два обвинения — в оскорблении словом и нарушении порядка.

50-летний Пол Чиверс также знает всю серьёзность домашнего насилия не понаслышке. Его жена довела его до больницы, избив феном и раскроив череп. В 2015 году её осудили за нанесение тяжких телесных повреждений и приговорили к 16 месяцам лишения свободы. Оставив жену, мужчина несколько дней искал поддержки у местных служб вроде «Женской помощи» — но безрезультатно. Он говорит, что перед ним и его дочерью «захлопнули все двери». Пока не арестовали жену, им пришлось жить у родственников и друзей.

Сегодня мужчина по-прежнему страдает от посттравматического стрессового расстройства. Его дочь готовится к выпускным экзаменам, но ей пришлось обратиться за психологической помощью из-за тревожности и низкой самооценки.

«Наша жизнь немного наладилась, но душевные шрамы ещё не зажили», — поделился с изданием мужчина.