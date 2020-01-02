Welt: новое правительство Курца станет самым молодым и «женским» в истории Австрии

С началом нового года в Австрии пришли известия о формировании нового правительства: консервативная партия Себастьяна Курца смогла договориться о создании коалиции с партией зелёных. Как сообщает немецкая газета Die Welt, новое австрийское правительство станет самым молодым в истории страны. Более того, большинство в кабинете министров впервые для Австрии составят женщины.

С первого дня нового года стало известно, что глава Австрийской народной партии Себастьян Курц договорился о создании правительственной коалиции с австрийскими зелёными, сообщает немецкая газета Die Welt. Благодаря этому в стране должно возникнуть самое молодое правительство Австрии, в которое, вдобавок, войдёт рекордное для государства число женщин.

Новый год в Австрии начался с формирования нового правительства: бывший канцлер Себастьян Курц вместе с главой зелёных Вернером Коглером заявили о том, что достигли прорыва в переговорах, длившихся более шести недель.

Им удалось объединить лучшее из «двух миров», и обе партии договорились о понижении налогов и экологизации налоговой системы. «Это возможно, защитит и климат, и границы», — подчеркнул Себастьян Курц.

По информации австрийских СМИ, Австрийская народная партия предложит кандидатуры министров финансов, внутренних и внешних дел, экономики, сельского хозяйства и обороны. От зелёных будут представлены кандидатуры в сфере защиты окружающей среды и здравоохранения.

При этом доля женщин в правительстве Австрии будет высока, как никогда прежде, подчёркивает немецкая газета. Партия Курца предусматривает, что женщины займут шесть министерских постов их одиннадцати, партия зелёных — два из четырёх. Таким образом, консервативно-зелёное правительство станет первым в стране, в котором женщины будут составлять большинство.

Новое правительство Себастьяна Курца может стать не только преимущественно женским, но и особенно молодым. Шестеро предполагаемых членов кабинета Курца не достигли возраста 40 лет, ещё пятерым не исполнилось 50.

Австрийская партия делает ставку на незнакомые лица сразу во многих сферах. Вместе с появлением множества женщин в правительстве это интерпретируется как попытка нового начала, отмечает Die Welt. Так, Клаудиа Таннер должна стать первой женщиной на посту министра обороны Австрии и взяться за восстановление армии страны, страдающей от острого финансового дефицита.

В то же время, Себастьян Курц намерен включить в кабинет министров и проверенных людей, которые уже занимали аналогичные должности ранее.

Пока что остаётся открытым вопрос о том, какие сферы возьмёт на себя глава зелёных Австрии Коглер. Возможно, они будут связаны с работой чиновников и спортом — таково наследие его предшественника Хайнца Кристиана Штрахе. Также не исключено, что он займётся культурой. В любом случае, Коглер станет первым представителем зелёных Австрии на посту вице-канцлера, подчёркивает немецкая газета Die Welt.