Welt: новое правительство Курца станет самым молодым и «женским» в истории Австрии
С первого дня нового года стало известно, что глава Австрийской народной партии Себастьян Курц договорился о создании правительственной коалиции с австрийскими зелёными, сообщает немецкая газета Die Welt. Благодаря этому в стране должно возникнуть самое молодое правительство Австрии, в которое, вдобавок, войдёт рекордное для государства число женщин.
Новый год в Австрии начался с формирования нового правительства: бывший канцлер Себастьян Курц вместе с главой зелёных Вернером Коглером заявили о том, что достигли прорыва в переговорах, длившихся более шести недель.
Им удалось объединить лучшее из «двух миров», и обе партии договорились о понижении налогов и экологизации налоговой системы. «Это возможно, защитит и климат, и границы», — подчеркнул Себастьян Курц.
По информации австрийских СМИ, Австрийская народная партия предложит кандидатуры министров финансов, внутренних и внешних дел, экономики, сельского хозяйства и обороны. От зелёных будут представлены кандидатуры в сфере защиты окружающей среды и здравоохранения.
При этом доля женщин в правительстве Австрии будет высока, как никогда прежде, подчёркивает немецкая газета. Партия Курца предусматривает, что женщины займут шесть министерских постов их одиннадцати, партия зелёных — два из четырёх. Таким образом, консервативно-зелёное правительство станет первым в стране, в котором женщины будут составлять большинство.
Новое правительство Себастьяна Курца может стать не только преимущественно женским, но и особенно молодым. Шестеро предполагаемых членов кабинета Курца не достигли возраста 40 лет, ещё пятерым не исполнилось 50.
Австрийская партия делает ставку на незнакомые лица сразу во многих сферах. Вместе с появлением множества женщин в правительстве это интерпретируется как попытка нового начала, отмечает Die Welt. Так, Клаудиа Таннер должна стать первой женщиной на посту министра обороны Австрии и взяться за восстановление армии страны, страдающей от острого финансового дефицита.
В то же время, Себастьян Курц намерен включить в кабинет министров и проверенных людей, которые уже занимали аналогичные должности ранее.
Пока что остаётся открытым вопрос о том, какие сферы возьмёт на себя глава зелёных Австрии Коглер. Возможно, они будут связаны с работой чиновников и спортом — таково наследие его предшественника Хайнца Кристиана Штрахе. Также не исключено, что он займётся культурой. В любом случае, Коглер станет первым представителем зелёных Австрии на посту вице-канцлера, подчёркивает немецкая газета Die Welt.
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